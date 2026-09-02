Cobre cierra sobre los US$ 6,5 la libra en Londres pese a leve baja de 0,28% mientras el dólar roza los $940

El precio del cobre cerró este miércoles en US$ 6,51 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, con una baja de 0,28% respecto de la jornada anterior, según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

El contrato a futuro a tres meses cerró en US$ 6,45 la libra, con un alza de 0,08%. Los contratos con vencimiento en diciembre de 2027 y diciembre de 2028 se ubicaron en US$ 6,43 y US$ 6,42 la libra, respectivamente, ambos con incrementos de 0,11% en la jornada.

El promedio mensual del cobre a la fecha se ubica en US$ 6,52 la libra, por sobre el promedio de US$ 6,51 registrado el mes anterior.

El promedio anual, en tanto, llega a US$ 6,04 la libra, un alza de 39,98% respecto de igual período de 2025, de acuerdo con las cifras de Cochilco.

En la Bolsa Mercantil de Nueva York (COMEX), el cobre de alta pureza para entrega en septiembre cotizó en US$ 6,51 la libra, con niveles crecientes hacia los contratos más lejanos, hasta US$ 6,86 la libra para agosto de 2027.

El promedio de agosto para la primera posición en esa plaza se ubicó en US$ 6,59 la libra.

En la Bolsa de Futuros de Shanghái, los cátodos de cobre para entrega en septiembre se transaron en US$ 7,33 la libra, cifra que incluye impuestos.

El promedio de cierre de agosto en esa bolsa fue de US$ 7,27 la libra.

Inventarios de cobre muestran comportamiento mixto

Los inventarios de cobre mostraron un comportamiento mixto entre las principales bolsas de metales. En Londres, el stock subió 350 toneladas hasta 233.850 toneladas entre el 1 y el 2 de septiembre, un alza de 0,15%.

En Nueva York, los inventarios de COMEX aumentaron 3.219 toneladas hasta 691.671 toneladas, un incremento de 0,47%.

El movimiento más pronunciado se registró en Shanghái, donde los inventarios cayeron 17.120 toneladas entre el 21 y el 28 de agosto, hasta 72.428 toneladas, una baja de 19,12% en la semana.

Entre los otros metales transados en Londres, el zinc lideró las bajas con un retroceso de 2,79% hasta US$ 4.000 por tonelada, seguido por el estaño, que cayó 1,42% hasta US$ 53.950, y el aluminio, que retrocedió 0,17% hasta US$ 3.255,5.

El plomo bajó 0,05% hasta US$ 1.873, mientras que el níquel fue el único metal base que cerró al alza, con un incremento de 1,10% hasta US$ 16.530 por tonelada.

El carbonato de litio, por su parte, se cotizó en US$ 20,05 por kilogramo al 1 de septiembre, según cifras del Banco Central citadas por Cochilco.

Dólar sigue al alza y roza los $940

El dólar cerró una nueva sesión al alza este miércoles y llegó a tocar la zona de los $940 durante el día. En concreto, el billete verde finalizó la sesión en $938,8 tras subir $1,6.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillan, afirmó que la tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar significativamente, con nuevos ataques y represalias que elevan el riesgo geopolítico en Medio Oriente.

“Desde el punto de vista técnico, el par continúa dentro de un canal alcista, aunque el Williams %R permanece en zona de sobrecompra. La resistencia clave está en $940: una ruptura podría abrir espacio hacia $942-$948, mientras que un rechazo en esta zona podría llevar nuevamente al par hacia $930″, añadió.

“Mañana la atención estará en las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EE.UU. y el PMI de servicios, datos relevantes de cara al Payroll del viernes y su impacto sobre las expectativas de la Fed para septiembre”, puntualizó.

Por su parte, Lorenzo Matus, senior account manager de XTB, explicó que, aparte de la tensión geopolítica, se suma la espera por el Libro Beige de la Fed, que se publica esta tarde a las 14:00 horas y que el mercado mira con atención en medio del ruido todavía latente sobre la independencia del banco central por el caso de la gobernadora Lisa Cook.

“En el precio, el USD/CLP acumula un alza cercana al 3% desde el mínimo del 25 de agosto y hoy vuelve a testear los $940, un techo que también fue puesto a prueba a fines de marzo y comienzos de julio”, agregó.

“Una ruptura y consolidación sobre ese nivel abriría paso hacia los $949 y $950, mientras un rechazo en esta zona devolvería la paridad hacia el soporte entre $930 y $926, y de profundizar la corrección, hacia $918 y $915″, cerró.