Suspenden de forma preventiva el tránsito en el paso Los Libertadores por frente de mal tiempo en la alta cordillera

Las autoridades informan que nuevamente el paso fronterizo de Los Libertadores se encontrará cerrado este miércoles.

La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informó la suspensión preventiva del tránsito internacional para todo tipo de vehículos en el Sistema Integrado Cristo Redentor a partir de este miércoles 2 de septiembre.

Esto es determinado luego de una reunión entre los comités de Chile y Argentina tras los reportes meteorológicos inestables anunciados para la alta cordillera, como nevadas, bajas temperaturas y la formación de hielo que “no garantizan condiciones seguras de transitabilidad”.

De acuerdo a lo informado, este cierre se mantendrá hasta el jueves 3 de septiembre si las condiciones climáticas lo permiten.

Horarios de cierre y corte de rutas

Para resguardar la seguridad de los usuarios y conductores, se especificó la interrupción de rutas de la siguiente manera:

Guardia Vieja en Chile comienza a regir desde las 15:00 horas.

comienza a regir desde las Uspallata en Argentina desde las 16:00 horas.

desde las Túnel internacional comienza a partir de las 17:00 horas de Chile y a las 18:00 horas en Argentina.