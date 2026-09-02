Metro confirma muerte de pasajero tras accidente en estación Pajaritos

Metro de Santiago informó este miércoles que el cierre de la estación Pajaritos de la Línea 1 se debió a una situación de emergencia registrada con un pasajero.
A través de un comunicado, la empresa confirmó que una persona falleció en la estación tras traspasar “la línea amarilla del andén en momentos en que el tren estaba ingresando a la estación”, según consignó Radio Bío Bío.
De acuerdo con Metro, el hecho se produjo a las 11:20 horas de esta jornada, cuando la persona “producto de lo anterior, fue golpeada por el tren y posteriormente declarada fallecida”.
“Metro lamenta profundamente este acontecimiento y desde el primer momento ha prestado apoyo y asistencia a la familia, junto con activar los protocolos de asistencia médica correspondientes”, agregó el documento.
Asimismo, la empresa envió sus condolencias a la familia afectada por el trágico accidente.
Tras el comunicado, Metro informó por sus redes sociales que se abrió la estación Pajaritos nuevamente, por lo que se normalizó el servicio en la Línea 1.
15:04 hrs. 🚇 ¡Atención! Se normaliza el servicio en estación Pajaritos de #L1. #TodaLaRed está disponible.🟢 https://t.co/Rj4DDmhMbN
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 2, 2026
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