Luego de 7 años: Autoridades confirman el regreso del cañonazo de las 12 en Santiago

La Municipalidad de Santiago informó sobre el regreso del tradicional cañonazo de las 12 en el Cerro Santa Lucía.

El histórico cañón volvió a disparar luego de siete años sin una revisión especializada por parte del Ejército. Esto, en el marco de las pruebas técnicas impulsadas por el municipio.

La prueba, que se realizó la semana pasada, estuvo a cargo de especialistas de la institución castrense, quienes “previamente realizaron labores de mantenimiento, lubricación y revisión de la pieza de artillería”, detallaron desde la Municipalidad.

Se trata del cañón Krupp de 75 mm, que fue fabricado en Alemania en 1910 y “tiene una larga relación con la historia de Santiago. Los antecedentes municipales sitúan el origen del Cañonazo de las 12 en 1824, como una señal horaria que posteriormente se convirtió en una de las tradiciones más reconocibles del Cerro Santa Lucía”.

Esta jornada, en tanto, el alcalde Mario Desbordes comentó que “estamos en un proceso de recuperar una serie de elementos que son importantes para la comuna de Santiago“, añadiendo que “es una tradición que tiene más de 100 años. Aquí estuvo el regimiento de artillería a inicios del siglo XIX”.

Por su parte, la coronel Lorena Gajardo, jefa de Mantenimiento de Sistemas de Armas de Famae, explicó que se hizo una “prueba de fuego para poder determinar el excelente funcionamiento que tenía la pieza, para lo cual también se han medido los decibeles de la munición que teníamos para la prueba”.

Se trata de munición de salva que “va dentro de un subcalibre de 40 milímetros para poder simular un disparo real, pero esta munición es solo ruido; ya este ruido dura alrededor de un segundo. El ejército de Chile siempre está dispuesto a apoyar a quienes quieran retomar las tradiciones”.