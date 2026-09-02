Alza de casos de VPH: Experto alerta sobre riesgos y llama a reforzar la vacunación en niños y niñas

Ante el aumento en los contagios por el virus del papiloma humano (VPH) en el país, el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, advirtió sobre el impacto de este patógeno, que es responsable de hasta 600 muertes anuales de mujeres por cáncer cervicouterino en Chile y de diversos tumores en hombres.

En conversación con CNN AM, el exsubsecretario Luis Castillo abordó las vías de transmisión, los riesgos de letalidad, los alcances del programa de inmunización en Chile e hizo un llamado urgente a reforzar la vacunación escolar gratuita con la fórmula nonavalente, junto con elevar la cobertura de chequeos preventivos como el Papanicolau.

“El mensaje para los niños y niñas es la vacuna contra el VPH para tratar de en el mediano plazo extinguir la producción de cáncer cervicuterino en el país; es el objetivo de la vacuna contra el virus papiloma, extinguir la producción de cáncer cervicuterino en las mujeres y disminuir lo más posible, ojalá cero, las muertes“, ratificó el especialista.

¿Cuáles son las vías de transmisión y los cánceres asociados al VPH?

Castillo explicó que la principal causa detrás del aumento de diagnósticos radica en las relaciones sexuales no protegidas y señaló que “la transmisión cutánea es mucho menos frecuente dentro de las prácticas en nuestro país”.

En mujeres, el virus es una de las principales causas de los casos de cáncer cervicouterino, con más del 75%. Patología que causa entre 500 y 600 muertes de mujeres al año en Chile.

No obstante, los casos en hombres constituyen un factor de riesgo directo para el desarrollo de cáncer de pene, cáncer anal, patologías infecciosas orofaríngeas y la aparición de verrugas genitales.

Vacunación escolar y la incorporación de Gardasil 9

Respecto al esquema de protección en Chile, la autoridad médica destacó la cobertura gratuita del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) en la etapa escolar.

Esta vacuna deben recibirla niños y niñas que cursan cuarto básico (alrededor de los 9 y 10 años); esta edad presenta una respuesta óptima por parte del sistema inmune para generar anticuerpos, según señaló.

Consultado por la dosis recomendada para generar inmunidad en una persona, Castillo señaló que Chile incorporó la vacuna nonavalente, Gardasil 9, la cual protege contra nueve cepas del virus, que incluye las variantes de alto riesgo oncológico de la 6 y la 11, además de la 16 y 18.

“Esta vacuna, la nonavalente, reemplaza la vacuna que se ponía en dos dosis, porque esta genera mayor inmunidad y mayor anticuerpo al virus del papiloma porque afecta o protege contra mayor número de cepas”, afirmó.

Bajo esa línea, recomendó que los niños que hayan iniciado su esquema con la vacuna anterior deben completar las dos dosis para asegurar la inmunidad prolongada.

¿Qué ocurre con los adultos no vacunados?

Consultado sobre la vacunación en personas de 20 o 30 años, que no recibieron vacunación en su etapa escolar, Castillo precisó es recomendable vacunarse “siempre y cuando carezcan de evidencia directa o indirecta de virus del papiloma en el cuello del cérvix, en el cuello uterino”.

Asimismo, señaló que “si hay evidencias de que está colonizado o tiene una infección activa, la verdad es que la generación de inmunidad para generar protección contra el virus VPH ya no será posible porque el virus VPH ya está colonizando las células a nivel del cuello uterino”, recomendando la evaluación caso a caso con médicos especialistas.

Por último, alertó que el VPH suele iniciarse de forma asintomática durante las etapas tempranas, por lo que la vacunación no reemplaza los exámenes específicos para su detección. Entre esos exámenes se encuentra el Papanicolau o también llamado PAP, que solo entre el 40% y el 50% de las mujeres se realiza este examen de forma preventiva en el país. Además, la colposcopia y PCR específica permiten detectar anomalías y la presencia del virus.