Adiós a los fondos A, B, C, D y E: Así funcionarán los nuevos Fondos Generacionales desde 2027

La Superintendencia de Pensiones emitió este martes el nuevo Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, que entrará en vigor el 1 de abril de 2027 y reemplazará el actual sistema de multifondos, conocidos como A, B, C, D y E, por un esquema de diez Fondos Generacionales.

La medida constituye un hito clave en la implementación de la Ley N°21.735 de Reforma Previsional.

El nuevo esquema agrupará a los afiliados por grupos de edad, asignándoles carteras de inversión y niveles de riesgo alineados a su ciclo de vida previsional, de manera que las personas más jóvenes queden en fondos que priorizan el crecimiento del ahorro, mientras que las de mayor edad sean asignadas a fondos que priorizan la protección de la pensión.

¿Cómo funcionarán los Fondos Generacionales?

La estructura contempla un Fondo Inicial para personas de hasta 35 años, ocho Fondos Intermedios organizados en tramos de cinco años, y un Fondo de Consolidación para los mayores de 75 años.

Revisa las etapas:

Etapa 1 (Fondo Inicial): Hasta 35 años

Etapa 2 (Fondo Intermedio): Más de 35 y hasta 40 años

Etapa 3 (Fondo Intermedio): Más de 40 y hasta 45 años

Etapa 4 (Fondo Intermedio): Más de 45 y hasta 50 años

Etapa 5 (Fondo Intermedio): Más de 50 y hasta 55 años

Etapa 6 (Fondo Intermedio): Más de 55 y hasta 60 años

Etapa 7 (Fondo Intermedio): Más de 60 y hasta 65 años

Etapa 8 (Fondo Intermedio): Más de 65 y hasta 70 años

Etapa 9 (Fondo Intermedio): Más de 70 y hasta 75 años

Etapa 10 (Fondo de Consolidación): Más de 75 años

Según explicó la Superintendencia, los afiliados permanecerán en el fondo asignado según su año de nacimiento hasta el momento de pensionarse, mientras es el propio fondo el que irá adaptando dinámicamente su estrategia de inversión y sus niveles de riesgo con el paso del tiempo.

Para mantener la estructura, cada cinco años se conformará un nuevo primer Fondo Intermedio, mientras el último se fusionará con el Fondo de Consolidación, de manera que el número total de diez fondos se mantenga constante.

El régimen establece un límite máximo de exposición a activos de crecimiento para cada fondo, que comienza en 95% para los afiliados más jóvenes y disminuye gradualmente a medida que se acercan a la edad de retiro.

Dentro de esos márgenes, cada AFP deberá definir e informar su propia estrategia de inversión a la Superintendencia, de acuerdo con 11 categorías de activos distribuidas entre instrumentos de crecimiento, como renta variable nacional y extranjera, y de protección, como renta fija de gobierno y de grado de inversión.

Incentivos y compensaciones para las AFP

El cambio contempla además un mecanismo de incentivos y compensaciones para alinear los intereses de las AFP con los de sus afiliados.

El desempeño de cada fondo se evaluará mensualmente sobre un período móvil de 36 meses, comparando su rentabilidad con la de una cartera de referencia.

Si el resultado se ubica dentro de una banda de entre 2,4 y 2,9 puntos porcentuales según la etapa, no se generan pagos; si el fondo supera ese margen, la AFP accede a una retribución, y si queda por debajo, deberá aportar recursos propios al fondo respectivo.

La Superintendencia precisó que las personas podrán cambiarse de AFP cuando lo estimen pertinente, y que los ahorros voluntarios podrán depositarse en el fondo generacional que cada afiliado prefiera, al margen de la asignación automática de su ahorro obligatorio.

Ajustes tras proceso de consulta

El régimen fue elaborado por el Consejo Técnico de Inversiones y la Superintendencia, con la asesoría de la consultora Mercer y la visación previa del Ministerio de Hacienda.

Respecto de la versión sometida a comentarios en julio pasado, el organismo incorporó ajustes tras revisar las observaciones recibidas, entre ellos una ampliación del ancho de las bandas para medir el desempeño de las AFP, así como mayores límites para activos alternativos en las primeras etapas de los fondos generacionales.

Para la transición desde los multifondos, el régimen contempla disposiciones transitorias que permitirán adecuar las carteras al nuevo esquema, entre ellas parámetros comunes para todos los fondos entre abril de 2028 y marzo de 2031, con una banda transitoria de 400 puntos base anuales, además de plazos excepcionales de regularización durante los primeros 24 meses de funcionamiento del sistema.

El cambio alcanza a un sistema con 12,2 millones de afiliados, de los cuales cerca de 5,8 millones cotizaron en junio.

Ignacio Mieres, head of research de XTB, señaló que uno de los pilares del sistema actual era que cada persona pudiera elegir su fondo según el riesgo que estaba dispuesta a asumir.

“En la práctica, mucha gente terminó siguiendo la recomendación de un tercero o simplemente no eligió. El nuevo esquema reconoce esa realidad y toma la decisión por defecto según la edad“, indicó.

Según Mieres, uno de los puntos más sensibles del cambio estará en quienes se acercan al retiro con un mayor monto acumulado en su cuenta, ya que la asignación automática podría llevarlos a una estrategia más conservadora de la que ellos mismos habrían elegido.

“Eso puede proteger frente a caídas, pero también reduce la exposición a activos de crecimiento justo cuando el monto ahorrado suele ser más relevante“, puntualizó.

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