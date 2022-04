“Ahora es Cuando”: Todos los detalles de la nueva edición del Encuentro Anual de las Energías Renovables 2022

En un año crucial para la implementación de acciones que contribuyan a la descarbonización de la matriz energética, se realizará la novena edición del Encuentro Anual de las Energías Renovables 2022, instancia impulsada por la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA AG), en la que se reflexionará sobre la importancia del trabajo colaborativo ante la urgencia climática.

El evento, que se celebrará bajo el lema “Ahora es Cuando”, reunirá el próximo 4 de mayo, entre las 9:00 y 12:30 hrs, a empresas, investigadores, entidades gubernamentales y la academia, para realizar un llamado a la acción ante la urgencia climática y los pasos decisivos para avanzar hacia una transición energética justa.

Con la conducción de la periodista y conductora de Futuro 360, Paloma Ávila, el encuentro comenzará con las palabras de bienvenida de los anfitriones, Ana Lía Rojas, Directora Ejecutiva de ACERA y José Ignacio Escobar, Past President de la Asociación.

Con posterioridad, se desarrollará un panel de conversación con el Ministro de Energía, Claudio Huepe y la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, sobre los desafíos conjuntos ante las nuevas tendencias en energía limpia para el desarrollo sustentable.

El encuentro finalizará con una exposición de Mark Jacobson, experto en energía y cambio climático de la Universidad de Stanford, autor de numerosos libros, entre ellos el más reciente 100% Clean, Renewable Energy and Storage for Everything (2020), quien ha centrado su carrera en comprender mejor la contaminación del aire y los problemas del calentamiento global.

En la ocasión, se inaugurará en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) la exposición educativa “Energía para el Cambio”, preparada por ACERA y sus socios, que estará abierta para todo público hasta el 8 de mayo, cuya propuesta aborda el desarrollo de las energías renovables para avanzar hacia la carbono neutralidad en 2050.

El evento completo será transmitido a través de una cobertura especial vía streaming por CNN Chile y el sitio encuentroacera.cl.