El respaldo que tu casa necesita: conoce el Seguro Hogar Consorcio

El Seguro Hogar Consorcio está pensado para eso: protegerte ante emergencias como incendios, sismos o robos, pero también ayudarte en los problemas del día a día. Porque cuando algo falla en casa, lo importante es contar con respaldo. Por eso incluye asistencias prácticas como cerrajería, electricidad, gasfitería, cristalería, y hasta servicio de mudanza si lo necesitas después de un siniestro.

A veces es una gotera que no para, un enchufe que chispea o una ventana que no cierra justo antes de la lluvia. Son cosas simples, pero suficientes para interrumpir tu rutina. En un país como Chile, donde los imprevistos son parte del día a día, contar con respaldo no es un lujo: es una necesidad.

El Seguro Hogar Consorcio está pensado para eso: protegerte ante emergencias como incendios, sismos o robos, pero también ayudarte en los problemas del día a día. Porque cuando algo falla en casa, lo importante es contar con respaldo. Por eso incluye asistencias prácticas como cerrajería, electricidad, gasfitería, cristalería, y hasta servicio de mudanza si lo necesitas después de un siniestro.

Cada familia vive una realidad distinta, y por lo mismo, puedes elegir la modalidad que más se ajuste a ti. ¿Te importa asegurar el contenido, la estructura de tu hogar o ambos? ¿Quieres cobertura por robo, sismo o ambas? Sea cual sea, puedes cotizar y contratar 100% online.

Además, el plan Seguro Hogar Total no aplica prorrateo ni depreciación. Esto quiere decir que, al contratarlo, tu propiedad queda asegurada por el valor que definas al inicio y, si llegara a ocurrir un siniestro, recibirás esa misma indemnización, aunque pasen los años, sin rebajas por desgaste o antigüedad. Una forma clara de darte la certeza de que tu inversión siempre estará protegida.

Sabemos que vivir en Chile es vivir con imprevistos. Por eso nuestras coberturas incluyen filtraciones, aluviones, roturas de cañerías, vientos fuertes, maremotos, incendios y más. Todo pensado para proteger tu tranquilidad.

Asegura tu hogar hoy, sin papeleos ni trámites complejos. Porque cuando algo pasa, lo que más vale es tener con quién contar. Cotiza tu Seguro Hogar en Consorcio.cl