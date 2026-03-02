Concentración y memoria: 5 hábitos clave para mejorarlos

Recupera tu enfoque y rendimiento mental con hábitos simples y un apoyo nutricional que puede potenciar tu memoria y concentración.

Las pastillas para la concentracion y memoria suelen ser un tema recurrente cuando se terminan las vacaciones y se siente que el cerebro no responde como antes. Con el descanso, la mente se acostumbra a un ritmo relajado, y retomar las responsabilidades puede ser un gran desafío.

Volver a “enchufarse” a la rutina diaria les cuesta tanto a los grandes como a los más pequeños del hogar, quienes batallan con volver a sus hábitos escolares, mientras que los más grandes lo hacen con sus responsabilidades en el trabajo. Por eso, un apoyo extra con sencillos pero eficientes hábitos es fundamental para que esta transición sea mucho más llevadera y exitosa.

5 hábitos que influyen en tu rendimiento

1. El descanso reparador

El cerebro necesita desconectarse para procesar y consolidar todo lo aprendido. Cuando no duermes lo suficiente, tu capacidad de retención disminuye. Es por ello que un sueño de calidad ayuda a prevenir el agotamiento mental y te permite despertar con una mente fresca y lista para absorber nuevos aprendizajes cada mañana.

2. Alimentación equilibrada

Los alimentos que consumes son el combustible de tus neuronas. Las grasas saludables son un gran aliado en ese sentido, ya que son un apoyo en la protección del cerebro. Incluir pescados ricos en omega-3 (DHA) es vital, ya que estos ácidos grasos tienen un impacto positivo en la memoria.

3. Hidratación constante

¿Sabías que la deshidratación puede afectar tu enfoque? El cerebro necesita agua para que sus funciones químicas trabajen bien y sin interrupciones. Beber agua constantemente durante el día te ayuda a estar más alerta ante los desafíos, y puede contribuir a reducir la sensación de fatiga mental, siempre que también cuides el descanso, la alimentación y el estrés.

4. Gestión del estrés

El estrés crónico es un gran enemigo de la concentración. Practicar respiración consciente o hacer breves pausas activas cada hora ayuda a que tu sistema nervioso se recupere y no se sature tanto ante el estrés y la carga mental continua. Al bajar la tensión, permites que tu mente piense con mayor claridad y calma, mejorando tu rendimiento general.

5. Consumir suplementos para la memoria y concentración

Cuando tienes mucha carga, puede ocurrir que descuides tu alimentación y que tu dieta no cubra todas tus demandas nutricionales. En estos casos, sumar a tu rutina suplementos, como los que contienen omega-3 o vitaminas del grupo B, puede ser una gran ayuda, ya que favorecen el funcionamiento del sistema nervioso y la reducción de fatiga (siempre bajo supervisión de un profesional de la salud).

Consejos para mejorar la memoria y concentración

Prioriza el omega-3: consume DHA de manera regular, el que encuentras en alimentos como el salmón, atún, mariscos, huevo, frutos secos y semillas como la nuez y la linaza.

consume DHA de manera regular, el que encuentras en alimentos como el salmón, atún, mariscos, huevo, frutos secos y semillas como la nuez y la linaza. Consume magnesio: este mineral participa en la transmisión de impulsos nerviosos y ayuda a que el sistema nervioso funcione de manera más equilibrada, lo que puede facilitar el procesamiento de información. Si tienes deficiencia, puedes encontrarlo en diversas pastillas para la concentración.

este mineral participa en la transmisión de impulsos nerviosos y ayuda a que el sistema nervioso funcione de manera más equilibrada, lo que puede facilitar el procesamiento de información. Si tienes deficiencia, puedes encontrarlo en diversas pastillas para la concentración. Ordena tu espacio: el orden externo favorece la concentración, por lo que es recomendable mantener tu escritorio limpio para evitar distracciones visuales.

el orden externo favorece la concentración, por lo que es recomendable mantener tu escritorio limpio para evitar distracciones visuales. Establece horarios: crear rutinas fijas ayuda a que tu cerebro sepa cuándo es momento de enfocarse y cuándo de descansar, ayudando a que los momentos de enfoque sean realmente provechosos.

Si al regresar de tus vacaciones estás teniendo dificultad para retomar la rutina, apóyate cuidando tu cuerpo y mente con hábitos saludables y con suplementos para la memoria y la concentración, los que te prepararán para enfrentar cualquier desafío con éxito y claridad.