Clínica Alemana logra destacada ubicación en ranking de mejores hospitales del mundo

La organización destaca por tercer año consecutivo en una nueva edición de World's Best Hospitals, siendo la única en Chile en el top 150. La medición clasificó a más de 2.500 clínicas y hospitales de 32 países, considerando indicadores de calidad, métricas de gestión y la opinión de más de 100.000 expertos y profesionales del rubro.

El prestigioso ranking internacional World’s Best Hospitals acaba de publicar una nueva edición y, en ella, reconoció a Clínica Alemana entre los 150 mejores hospitales del mundo. Es el tercer año en que la institución de salud aparece en la medición y, de hecho, en 2024 marcó un hito al convertirse en la primera clínica en Chile en ingresar a ella. Esta vez, subió al puesto N° 121, con un alza de 27 puntos respecto al 2025.

El estudio es elaborado por la empresa de datos Statista en conjunto con la revista estadounidense Newsweek, y clasificó a 2.500 hospitales y clínicas utilizando una metodología basada en indicadores de calidad y gestión. Las instituciones pertenecen a 32 países, entre ellos, Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Italia, Reino Unido, Corea del Sur, Brasil, India, España y Canadá.

“Este reconocimiento es resultado del compromiso de nuestros equipos con una atención de excelencia y con la búsqueda permanente por mejorar la salud de las personas. Es fruto del trabajo de muchas personas y de muchas generaciones”, señaló el doctor Bernd Oberpaur, médico director de Clínica Alemana, quien agregó: “La búsqueda permanente del mejor conocimiento y las mejores prácticas ha sido un esfuerzo de muchos años, en ello nos ha fortalecido la vinculación con referentes mundiales: hoy contamos con más de 20 convenios internacionales que permiten a nuestros equipos intercambiar conocimiento y mantenerse a la vanguardia”.

La metodología utilizada se basa en un exhaustivo proceso de evaluación, según explica Newsweek y Statista, e incluye una encuesta en línea a más de 100.000 profesionales y expertos del área de la salud, entre ellos, directivos de hospitales, médicos y otros profesionales. Además, analiza datos sobre la experiencia de los pacientes, métricas de calidad hospitalaria e indicadores de gestión y PROMs (Medidas de Resultados Reportados por los Pacientes), que son que son cuestionarios estandarizados completados por los pacientes para evaluar sus resultados clínicos.

“Por más de 100 años hemos contribuido a impulsar el avance de la salud en Chile y es un honor que esa trayectoria sea reconocida nuevamente a nivel internacional. Buscamos entregar a las personas una atención con los más altos estándares, que responda a sus necesidades actuales sin perder de vista los desafíos futuros del sistema”, señaló Cristián Piera, gerente general.

Esta edición del ranking, además, aumentó la ponderación de las métricas de calidad hospitalaria y del pilar de implementación de PROMs.

Cirugías de Traumatología y Oftalmología distinguidas en Latin America’s Top Private Hospitals

Newsweek y Statista publicaron además en enero de este año el ranking Latin America’s Top Private Hospital, en el que Clínica Alemana también destaca como líder en Chile en procedimientos traumatológicos y oftalmológicos: Cirugía de rodilla y reemplazo de rodilla, cirugía de cadera y reemplazo de cadera, cirugía de hombro, cirugía de cataratas y cirugía refractiva ocular.