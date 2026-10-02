Agrosuper impulsa el desarrollo gastronómico en Chile con lanzamiento de red “Súper Chef” en Espacio Food & Service 2026

Con una masiva concurrencia de más de 50 mil asistentes y una amplia gama de expositores, concluyó una exitosa versión de Espacio Food & Service 2026 en Espacio Riesco. En esta nueva edición, Agrosuper marcó presencia con un destacado stand orientado a exhibir sus productos, servicios para este segmento y nuevas iniciativas, reafirmando su compromiso de calidad y cercanía con los profesionales del canal Food Service.

Una de las principales novedades de la compañía durante esta feria fue el lanzamiento oficial de “Súper Chef”, una innovadora red y comunidad culinaria creada para reunir a chefs, cocineros, estudiantes y apasionados del mundo de los alimentos. La iniciativa busca fortalecer el ecosistema gastronómico nacional entregando contenidos especializados, máster classes, espacios de colaboración y acceso a tendencias clave para la evolución de la cocina y el desarrollo de los negocios.

“Para Agrosuper es clave participar de instancias como Espacio Food & Service, ya que nos brinda un punto de encuentro único para poder conectar con nuestros actuales y potenciales clientes de todo el país”, destacó Cristián Araya, gerente del canal Food Service de Agrosuper. “Este año quisimos dar un paso más allá con proyectos de gran valor como fue el lanzamiento de ‘Súper Chef’, donde estamos invitando a los amantes de la cocina a ser parte de esta comunidad, donde compartiremos consejos, capacitaciones y lanzamientos exclusivos, reafirmando nuestro compromiso con potenciar el negocio de nuestros clientes de norte a sur como si fuera el nuestro”, agregó Araya.

Fue precisamente el valor de esta iniciativa lo que más destacaron los profesionales convocados a formar parte de esta red. Mario Vicuña, chef ejecutivo de Shangri-La Lodge —establecimiento enclavado en la precordillera de San Fernando, enfocado en la gastronomía local con productos frescos—, valoró la invitación e integración alcanzada. “Me llamó mucho la atención esta integración entre proveedores y clientes para hacer alianzas estratégicas. Esperamos compartir con gente de distintos sectores de la alimentación, conocernos y construir juntos”, afirmó.

En el stand de Agrosuper, que reunió la oferta comercial de Súper Cerdo, Súper Pollo, La Crianza y Sopraval, se desarrollaron además clases interactivas y demostraciones gastronómicas a cargo de reconocidos chefs como Benjamín Nast, Camila Chef y Helena Lee. Durante estas muestras culinarias, la carne de cerdo tuvo un rol protagónico, como una proteína versátil, práctica y de elevado valor nutricional, destacando por su aporte en vitaminas, hierro y zinc, así como sus cortes magros ideales para elaborar menús equilibrados y de alto rendimiento.

Agrosuper concluyó su participación en Espacio Food & Service 2026 ratificando su posicionamiento como un partner estratégico para la industria alimentaria. Con un amplio portafolio de soluciones adaptadas a restaurantes, hoteles, casinos y distintas instituciones de este canal, la compañía reafirmó su compromiso de seguir aportando valor, innovación y practicidad al desarrollo gastronómico nacional.