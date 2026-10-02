Alerta por aumento del “Tussi” y la “Ketamina” en escolares: Experta cuestiona tardía respuesta estatal y baja cobertura del GES

El aumento del consumo de drogas sintéticas entre adolescentes y jóvenes es una problemática que genera preocupación en Chile, tanto en el ámbito escolar como en el de la salud pública.

En conversación con CNN AM, la cofundadora y directora ejecutiva de la Corporación Esperanza, Ana Luisa Jouanne, abordó la gravedad del panorama, apuntó a una reacción tardía por parte de las autoridades y denunció el escaso uso de las garantías estatales existentes para el tratamiento temprano en menores de edad.

El incremento del uso de drogas químicas

Según la especialista, Chile pasó de un mercado históricamente concentrado en marihuana, cocaína y pasta base a otro en el que han ganado terreno las drogas sintéticas, una tendencia que se intensificó durante y después de los confinamientos por la pandemia del COVID-19.

“El tusi hoy día es un fenómeno que va creciendo; es un fenómeno donde lo que buscan los jóvenes es una cierta disociación, una euforia. Está asociado a las fiestas, más que al consumo en clase (…). O sea, hay consumo dentro de los colegios, pero mayoritariamente es un consumo de fiestas. La preocupación es que lo vemos mucho en adolescentes, en escolares. Está ubicado con mucha potencia en la zona norte, también en la zona central“, indicó Jouanne.

Bajo esa línea, agregó que en Chile no existe un estudio que indique quiénes consumen tusi o ketamina.

Asimismo, la directora de la corporación identificó uno de los factores en la rápida propagación de estas sustancias, en donde “las fronteras ya no son suficientemente resguardo”, y lo asoció a la existencia de una cultura de consumo.

Jouanne remarcó el rol que cumplen los videoclips de referentes de música urbana en los últimos años: “Hubo una cantidad de canciones que introducían los conceptos básicos que hoy ya estamos viendo: la ‘keta’, el tusi, y entonces los niños empezaron a sentir cerca, a conocer, a ver los videoclips, a sentir que esas eran las sensaciones que querían, y eso tuvo un alto impacto“.

En esa línea, agregó que las sensaciones de “estar volando” o de “disociación” que se muestran en los videos llevaron a niños y adolescentes a asociar esas experiencias con el consumo de estas sustancias.

La brecha del GES: 82 mil jóvenes afectados y 600 atenciones

La especialista apuntó a las herramientas de salud pública disponibles en el país para abordar la adicción antes de que se vuelva crónica.

Sostuvo que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) debió actuar con mayor determinación frente a la problemática.

“Creo que la autoridad no actuó a tiempo. Yo no estoy de acuerdo con que lo que ellos sostienen es que no hay que ir droga por droga, pero cuando se introduce una nueva droga, estamos en una etapa en que uno podría dar con una campaña de alto impacto o intervenir a tiempo“, afirmó Jouanne.

Además, llamó a padres y establecimientos educativos a informarse y exigir el acceso al GES 53, garantía que cubre el tratamiento por consumo perjudicial o dependencia de alcohol y drogas en menores de 20 años.

“Tenemos 82.000 alumnos o niños o adolescentes con consumo problemático de drogas, y el año pasado solo 600 y fracción de niños usaron este GES. Es una alternativa concreta donde se supone que en los COSAM (Centro Comunitario de Salud Mental) y en distintas, básicamente en los COSAM y en los consultorios, debieran poder ayudar a todos estos adolescentes”.

La campaña de rehabilitación de Corporación Esperanza

Con 31 años de labor dedicada a la rehabilitación de personas de escasos recursos con adicciones severas, la Corporación La Esperanza inició su campaña anual de recaudación de fondos a través de la plataforma digital donesperanza.cl.

La organización advirtió que el Estado cubre únicamente cerca del 30% de sus costos operativos mediante compras de tratamiento, debiendo financiar de manera autónoma el 70% restante, lo que incluye programas especializados para recién nacidos que presentan síndrome de abstinencia y consumo transmitido durante la gestación.

“Cuando una persona sale de la droga, toda su familia recupera su vida, recupera a esa persona y también recupera su paz”, concluyó Jouanne, reiterando el llamado a prevenir y buscar asistencia médica oportuna ante los primeros signos de consumo.

Fono Drogas

Si necesitas ayuda u orientación por consumo de alcohol y drogas, puedes llamar al Fono Drogas 1412 de SENDA.