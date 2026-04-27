Diputados UDI critican reunión del Gobierno con Partido Comunista y Frente Amplio: Es un “error político innecesario”

Los diputados de la UDI y miembros de la Comisión de Hacienda, Flor Weisse y Jaime Coloma, criticaron la reunión del Gobierno con el comité de parlamentarios del Partido Comunista e independientes y del Frente Amplio.

Este lunes, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, sostuvo un encuentro en la sede del Congreso en Santiago para discutir aspectos del proyecto de Reconstrucción Nacional.

Los gremialistas comentaron que dicho acercamiento “carece de sentido”, ya que ambas colectividades se han mostrado contrarias a discutir la iniciativa que presentó el Ejecutivo la semana pasada.

A su juicio, la reunión es un “error político innecesario” y apuntaron a que se trataría de una estrategia comunicacional, más que a contribuir al debate.

“Aquí hay un intento de montar un show para aparentar apertura al diálogo con el Gobierno, buscando proyectar hacia la ciudadanía una imagen distinta a la que han tenido, marcada por una postura obstructiva”, argumentaron.

Incluso, señalaron que tanto el PC como el FA acudirán al Tribunal Constitucional (TC) para ir en contra de la denominada megarreforma.

“Todo indica que esta es una performance mediática, porque finalmente van a intentar dinamitar la reforma por la vía judicial, afectando el empleo y el crecimiento del país”, acotaron.

Weisse y Coloma también dijeron que el Frente Amplio y el Partido Comunista “han perdido relevancia en esta discusión, ya que sus posiciones y votos se han vuelto intrascendentes en el avance del proyecto”.

Así, llamaron al Gobierno a acelerar la tramitación de la megarreforma, pidiendo que le ponga discusión inmediata “al proyecto que será aprobado en mayo en la Cámara de Diputados, y que continúe avanzando con decisión, sin ceder ante sectores que han demostrado una política sistemática de bloqueo, tal como ocurrió durante la administración del presidente Piñera”.