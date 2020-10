El presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, explicó por qué votará por la Convención Constitucional en el plebiscito del domingo, pese a que está por el Rechazo.

En conversación con Radio Duna, Kast dijo que “yo en lo personal voy a votar constituyente, porque creo que si llega a ganar el Apruebo, nosotros necesitamos nuevos rostros que digan las cosas por su nombre en lo que puede ser una asamblea constituyente“.

El ex candidato presidencial afirmó que no le tiene “ninguna confianza a que los mismos diputados, los mismos senadores que hoy día están en el Congreso, vayan a defender o plantear algo que no han planteado hasta ahora. Y creo que no es conveniente que personajes como Girardi, Navarro, Letelier, que ya están en su último período, que están por salir de la escena pública legislativa, sigan. Porque ellos, lo más probable, estén en la mixta”.

Lee también: Plebiscito: Carabineros resguardará la seguridad de los locales de votación con 23 mil efectivos

Su postura difiere de lo expresado por él mismo en agosto, cuando planteó que “la Asamblea Constituyente son personas designadas por los partidos que van a elegirse al igual que los diputados y que van a recibir un sueldo al mismo tiempo que funciona el Congreso. Son dos Congresos funcionando, el doble de gasto, el doble de políticos en matinales”.

La Asamblea Constituyente son personas designadas por los partidos que van a elegirse al igual que los Diputados y que van a recibir un sueldo al mismo tiempo que funciona el Congreso. Son dos Congresos funcionando, el doble de gasto, el doble de políticos en matinales https://t.co/jPig2IZO2K — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) August 19, 2020

Sobre la campaña presidencial, Kast dijo que “para nosotros, el trabajo viene igual. Si gana el Rechazo, tenemos que seguir trabajando incansablemente para llegar a la presidencia porque está todo dado para que nosotros volvamos a tener un gobierno de derecha. Está todo dado”.

Por el otro lado, señaló que “si gana el Apruebo, nuestras posibilidades bajan algo pero no se pierden para nada, porque el país va a entrar en un período de incertidumbre tan grande que la gente va a requerir un liderazgo claro y no un liderazgo disfrazado con la izquierda”.