El ex presidente boliviano Evo Morales se sumó a las celebraciones por el triunfo del Apruebo en el plebiscito por una nueva Constitución y a través de redes sociales expresó sus saludos a los chilenos.

“Saludamos al pueblo chileno por la gran victoria en el plebiscito que dejará atrás la Constitución de Pinochet“, escribió el ex mandatario en Twitter durante la noche del domingo.

Además, sostuvo que “un nuevo pacto social construirá una sociedad más justa para su país, para el bienestar e integración de nuestros pueblos”.

Lee también: Estas son las comunas donde ganó el Rechazo

El saludo de Morales se suma al de Nicolás Maduro, quien desde Venezuela expresó su “admiración” hacia el pueblo chileno por “acabar con el pinochetismo” en las urnas. “¡Viva Chile! ¡Viva Allende!”, agregó el presidente.

Ambos acompañaron sus palabras con una foto de la Torre Telefónica con la proyección de la palabra “Renace”, una intervención realizada por Delight Lab.

El mismo domingo, Maduro confirmó que el ex mandatario boliviano estuvo en Venezuela este fin de semana, tras decir que “aquí está el regalo que me trajo Evo Morales, Evo me trajo este regalo, este libro, me lo leí en la madrugada, lo leí en seis horas”.