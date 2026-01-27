Zoológico Metropolitano reabre sus puertas con entrada gratuita tras casi un año cerrado: Así puedes ingresar

La reapertura coincide con los 100 años del recinto y sigue a la finalización de las obras del teleférico Pío Nono, que actualmente se encuentra en fase de pruebas.

Tras permanecer cerrado temporalmente desde marzo de 2025, el Zoológico Metropolitano de Santiago abrirá nuevamente sus puertas este miércoles 28 de enero.

La institución informó que el acceso será gratuito hasta nuevo aviso, aunque los visitantes deberán reservar sus entradas previamente, con un aforo máximo de 4.000 personas por día.

El zoológico atenderá de martes a domingo, entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Para obtener los tickets, los interesados deberán registrarse en línea en el siguiente link, ingresando sus datos y los de sus acompañantes, seleccionar la fecha de visita, responder la pregunta de seguridad y descargar el ticket con código QR, que se presentará en las boleterías exclusivas para reservas.