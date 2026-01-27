País zoológico metropolitano de santiago

Zoológico Metropolitano reabre sus puertas con entrada gratuita tras casi un año cerrado: Así puedes ingresar

Por CNN Chile

27.01.2026 / 18:39

{alt}

La reapertura coincide con los 100 años del recinto y sigue a la finalización de las obras del teleférico Pío Nono, que actualmente se encuentra en fase de pruebas.

Tras permanecer cerrado temporalmente desde marzo de 2025, el Zoológico Metropolitano de Santiago abrirá nuevamente sus puertas este miércoles 28 de enero.

La reapertura coincide con los 100 años del recinto y sigue a la finalización de las obras del teleférico Pío Nono, que actualmente se encuentra en fase de pruebas.

La institución informó que el acceso será gratuito hasta nuevo aviso, aunque los visitantes deberán reservar sus entradas previamente, con un aforo máximo de 4.000 personas por día.

El zoológico atenderá de martes a domingo, entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Para obtener los tickets, los interesados deberán registrarse en línea en el siguiente link, ingresando sus datos y los de sus acompañantes, seleccionar la fecha de visita, responder la pregunta de seguridad y descargar el ticket con código QR, que se presentará en las boleterías exclusivas para reservas.

DESTACAMOS

País Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagarás este año

LO ÚLTIMO

Negocios Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y pronostica inflación “menor a la prevista”
Caso Audios: Fiscal Lorena Parra afirma que Luis Hermosilla la “subestimó” y “pensó que no se iba a hacer nada”
Delcy Rodríguez anuncia desbloqueo de activos venezolanos en EE.UU. tras diálogo con Trump
"No es un repliegue, es solo un pequeño cambio": Donald Trump envía al "zar de las fronteras" a Minnesota en medio de fuerte crisis
Fiscal Parra revela otra investigación contra el exministro Chadwick: “Existe una más, en calidad de imputado”
Fiscal Lorena Parra por Caso Audios y el rol que jugó el celular de Hermosilla: "Fue una caja de Pandora que no se ha cerrado aún"