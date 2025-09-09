¿Zapateo bajo la lluvia?: Este es el pronóstico para las Fiestas Patrias en Santiago

Habrá que esperar el paso de los días para ir viendo cómo evoluciona el pronóstico del tiempo para una de las fechas más importantes para los chilenos.

Cada vez queda menos para las Fiestas Patrias en Chile. Una fecha esperada por todos para compartir con familia y amigos, disfrutando de productos típicos nacionales como empanadas, mote con huesillos, su buen asadito, entre otras cosas.

De hecho, este 2025, serán cuatro días de fiesta, desde el jueves 18 hasta el domingo 21 de septiembre. Para ello, en varias comunas se están preparando con diversos panoramas culturales y ramadas para celebrar las fiestas nacionales.

Sin embargo, parece que la lluvia podría ser la invitada de piedra especial de estas actividades dieciocheras.

Según el sitio especializado en meteorología Accuweather, se esperan precipitaciones para el 18 y 19 de septiembre en la Región Metropolitana. De hecho, para el viernes 20, el pronóstico es de 4,5 milímetros de lluvia.

The Weather Channel también respalda la postura de precipitaciones en la capital para las Fiestas Patrias. De hecho, su pronóstico es que haya un 60% y 58% de probabilidad de lluvia para jueves y viernes.

Habrá que esperar el paso de los días para ir viendo cómo evoluciona el pronóstico del tiempo para una de las fechas más importantes para los chilenos.