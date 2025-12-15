“Los chilenos le tienen miedo al comunismo”: Zandra Parisi aborda amplio triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta

En diálogo con CNN Chile Radio, la diputada electa además aseguró que en el balotaje "lamentablemente, tuvimos que elegir entre la extrema izquierda y la extrema derecha".

La diputada electa Zandra Parisi (PDG) se refirió al amplio triunfo de José Antonio Kast (Republicano) en la segunda vuelta presidencial del pasado domingo, en la que derrotó a Jeannette Jara (Partido Comunista).

En conversación con CNN Chile Radio, la también hermana del excandidato presidencial Franco Parisi fue consultada sobre su lectura de la elección, ante lo cual señaló que “lamentablemente, tuvimos que elegir entre la extrema izquierda y la extrema derecha“.

“Yo creo que en gran parte son los temas anticomunistas. Chile tiene miedo, el mundo tiene miedo al comunismo. Y yo creo que eso se reflejó”, añadió la parlamentaria electa.

Del mismo modo, respecto al futuro de Kast en La Moneda, apuntó a que “yo lo único que deseo que lo hagan lo mejor posible, como lo desearía si hubiese sido la señora Jara, que haga lo mejor posible por Chile, para los chilenos, porque esa, en definitiva, es la función que tiene un mandatario”.

“Y como ya lo mencioné, Chile está asustado de la extrema izquierda. Somos un país libre, democrático y la gente no se tiene que sentir obligada a votar por uno o por otro, sino que se tiene que sentir convencida o quizás tranquila para poder elegir una de las opciones”, añadió.