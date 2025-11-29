“Yo sé lo que es estar a puertas de morir”: La historia y presente de Daniela García, la joven que jugó un papel clave en la Teletón 2003

En 2003, cuando era estudiante de Medicina, jugó un rol clave en la Teletón al presentarse en el Estadio Nacional cuando la meta aún estaba lejos de cumplirse. Hoy, Daniela mantiene un vínculo importante con la institución desde su labor profesional.

“Yo sé lo que es estar a puertas de morir”, dijo Daniela García. En 2003 era estudiante de Medicina de la UC. Cuando viajaba en una delegación deportiva, cayó del tren en el tramo Santiago–Temuco, lo que provocó la amputación de sus piernas y de dos manos. Nunca perdió la conciencia.

“Hay días en que tengo flashbacks de esos minutos y da un escalofrío por todo el cuerpo, me cuesta creer que esa persona era yo”, relató.

Sin embargo, Daniela remarcó que “todo lo que había perdido, lo iba a recuperar”, y fue enfrentando el cambio durante su proceso de rehabilitación, donde lanzó un libro autobiográfico llamado Elegí vivir.

El presente de Daniela García

García logró titularse de médica. Según publicó T13.cl, se especializó en Medicina Física y Rehabilitación en la Universidad de Chile y cursó un programa de Emprendimiento e Innovación en la Universidad de Harvard.

En el ámbito profesional, hasta 2023 trabajó como subdirectora del área de Docencia y Desarrollo de los Institutos Teletón Chile. Posteriormente colaboró como médica fisiatra.

Además de su trabajo en Teletón, también ejerce como asesora de innovación en la red UC Christus.