“Yo ando con las llaves de mí departamentito en La Moneda”: El comentario de José Antonio Kast que sacó risas en Rancagua

El Presidente, José Antonio Kast protagonizó un lúdico momento en el marco de la entrega de 120 viviendas correspondientes a los proyectos “El Sol II y III”, en la comuna de Rancagua.

El jefe de Estado estaba felicitando a los nuevos propietarios de viviendas, cuando les entregó un consejo: Que cuidarán sus llaves. Fue en ese momento que el Mandatario realizó un comentario que sacó risas a los asistentes.

“Hoy son 120 familias que reciben sus llaves. Guárdenla siempre. Yo ando con las llaves de mí departamentito en La Moneda. Son piezas grandes, pero estoy en tres”, dijo, ante la risa de los beneficidos.

Y agregó: “No es que sean las llaves de La Moneda, no son las llaves, no. La llave de La Moneda las maneja la guardia presidencial y se la abre a todos los presidentes. Pero esta es la llave de mi casa”.

“Cuídenla porque es mucho más que una llave. Es lo que decía Yuli, es un hogar, es seguridad, es certeza. Son muchas horas de sueño, de desvelo. ¿Y por qué me alegro tanto del aplauso que recibieron? Porque es muy difícil ser dirigente de un comité. ¿Cuántos años? Desde 2012. ¿Desde cuándo son el comité? 2024. El comité. Pero la lucha de haber sido años. Bueno, hay comités que llevan 8 o 10 años y más, me dice el diputado. Y más. Imagínense lo que es mantener latiendo el corazón de 100, 200, 300 personas durante diez, ocho, seis años. Es muy difícil convivir ahí. Es difícil. Y ustedes tienen un tremendo desafío hoy día aquí en este condominio, porque les entregan las llaves y su vida va a cambiar para siempre”, cerró Kast.