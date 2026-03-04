Yasna Provoste por aprobación de proyecto que conmuta penas: “Abre las puertas de las cárceles a los peores criminales de Chile”

La senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, criticó la aprobación del proyecto que conmuta penas a personas condenadas, ya sea por edad o por enfermedades crónicas. "Se estarían beneficiando a más de 195 condenados por abusos sexuales", argumentó.

El Senado aprobó en general, por 23 votos a favor y 22 en contra, el proyecto que busca un cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para internos con enfermedades crónicas, discapacidad o que tengan una edad mínima de 70 años.

Una de las senadoras que votó en contra fue la excandidata presidencial, Yasna Provoste (DC), quien cuestionó la aprobación de esta iniciativa.

“Es una decisión política de quienes presentan la iniciativa que abre las puertas de las cárceles a los peores criminales de Chile“, sostuvo.

Asimismo, ejemplificó algunos casos de condenados que se verían beneficiados por el proyecto: “no de los casos que podría beneficiarse es el de Julio Pérez Silva, el psicópata de Alto Hospicio, condenado a presidio perpetuo calificado por 14 homicidios y a 18 años por dos violaciones”.

“También podría calificar Hugo Bustamante, condenado por el femicidio y violación de Ámbar Cornejo, además de ser, por cierto, un homicidio reincidente”, agregó.

En esa línea, citó cifras del ministerio de Justicia y Gendarmería respecto a cuantos reos saldrían de prisión por cumplir con los requisitos del proyecto: “Se estarían beneficiando más de 195 condenados por abusos sexuales, 143 por delitos de violación, 40 por delitos de homicidio y otros condenados por delitos de parricidio”.