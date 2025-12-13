Ya está disponible: Más de 11 mil chilenos inician trámite para excusarse de votar por distancia en segunda vuelta

Carabineros de Chile habilitó desde las 08:00 horas de este sábado el trámite en la Comisaría Virtual para que los ciudadanos puedan excusarse de votar en la segunda vuelta presidencial si se encuentran a más de 200 kilómetros de su local de votación.

A las 11:00 AM, la plataforma ya llevaba acogidas más de 11 mil solicitudes, en un proceso que busca ser más ágil que el de la elección anterior.

Mejoras técnicas para evitar la congestión

El jefe de la Zona Este de Carabineros, general Juan Pablo Díaz, explicó que se adoptaron medidas para mitigar los problemas de intermitencia que hubo en la primera vuelta, incluida la ampliación del horario de operación de la plataforma.

Además, se implementaron banners informativos que muestran los horarios de mayor demanda en la jornada pasada, para que las personas puedan planificar mejor su ingreso al sistema. Según reportó Radio Bío Bío, la institución reiteró que el trámite virtual es solo el primer paso: cada ciudadano debe validar físicamente su excusa en una unidad policial para que sea efectiva.