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Vuelve la Gran Feria de Capacitación a la Estación Mapocho: Revisa cuándo es y cómo inscribirse a los cursos gratuitos

Por CNN Chile

18.03.2026 / 13:59

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El evento, que lleva 14 años profesionalizando a los especialistas del rubro, se realizará los días 16, 17 y 18 de abril, desde las 09:00 hasta las 18:00 horas, manteniendo un formato híbrido que permitirá tanto la asistencia presencial como la conexión vía streaming para todo el país y el continente.

El mayor punto de encuentro para maestras y maestros de la construcción de Latinoamérica ya tiene fecha para su edición 2026. La Gran Feria de Capacitación, organizada por Sodimac, confirmó su retorno al Centro Cultural Estación Mapocho con la promesa de ser la instancia de formación gratuita más grande de la región.

El evento, que lleva 14 años profesionalizando a los especialistas del rubro, se realizará los días 16, 17 y 18 de abril, desde las 09:00 hasta las 18:00 horas, manteniendo un formato híbrido que permitirá tanto la asistencia presencial como la conexión vía streaming para todo el país y el continente.

Para este año, las proyecciones de la organización son ambiciosas: se espera la llegada de 25 mil personas al recinto capitalino y más de 160 mil participantes conectados de forma online, superando los más de 60 mil especialistas que se perfeccionaron durante la versión 2025.

Más de 170 capacitaciones y foco en la sostenibilidad

Durante las tres jornadas, la feria ofrecerá más de 170 capacitaciones gratuitas enfocadas en áreas claves como electricidad, gasfitería, revestimientos, herramientas y seguridad. Como novedad, este año se sumarán contenidos referentes a sistemas constructivos, sostenibilidad y jardines sustentables.

Las clases se dictarán en seis salas teóricas presenciales que, en paralelo, serán transmitidas en vivo por internet. Además, los asistentes podrán recorrer más de 80 stands donde las principales marcas de la industria exhibirán sus últimos lanzamientos y soluciones.

Certificaciones oficiales: INACAP y Santo Tomás

Uno de los principales atractivos de la Gran Feria de Capacitación 2026 será su Salón Plenario —con capacidad para 400 personas—, lugar donde se dictarán cursos que otorgarán Certificados de Aprobación de INACAP y del Centro de Formación Técnica Santo Tomás.

INACAP, en su cuarto año de participación, impartirá cuatro innovadores cursos:

  • Fundamentos eléctricos y seguridad en la instalación de paneles fotovoltaicos.

  • Fundamentos de soldadura y lectura aplicada WPS.

  • Fundamentos de climatización y refrigeración.

  • Fundamentos y diseño inicial de instalaciones de gas.

Por su parte, el CFT Santo Tomás dirá presente por segundo año consecutivo con el curso “Metalcon: Construye Rápido, Construye Mejor”.

¿Cómo inscribirse gratis?

El evento contará con un escenario central, concursos, talleres, entrevistas y el sorteo de una camioneta entre los asistentes que participen de las capacitaciones.

Para quienes no puedan asistir presencialmente, la plataforma digital ofrecerá 27 horas de transmisión en vivo, incluyendo el programa exclusivo “Señal En Vivo”.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y son completamente gratuitas. Los interesados en asistir de forma presencial u online deben registrarse a través del sitio web oficial: www.granferiadecapacitacion.cl. En la misma plataforma se publicará próximamente la programación detallada y los horarios de las certificaciones.

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