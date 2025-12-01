Vuelve el feriado bancario: Cámara aprueba proyecto que restablece el 31 de diciembre como día libre

La medida fue despachada al Congreso con 103 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes, en su última sesión, el proyecto que restablece el feriado bancario del 31 de diciembre.

La iniciativa recibió un respaldo casi unánime: 103 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, y ahora queda pendiente la promulgación tras la aprobación previa del Senado.

El feriado había sido eliminado como consecuencia de la Ley Fintech, vigente desde hace tiempo.

El 1 de agosto, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó la norma que implementaba la medida, confirmando el fin del feriado para este año.

La disposición también fijaba que los bancos debían mantener un horario mínimo de atención de 09:00 a 14:00, aunque podían operar fuera de ese rango e incluso los fines de semana sin autorización adicional.

Por su parte, la CMF aseguró que solo aplicaba lo que indica la ley.