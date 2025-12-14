País Elecciones 2025

Votos nulos y blancos casi se duplicaron en la segunda vuelta presidencial: Representaron más de un 7% del total de sufragios

Por CNN Chile

14.12.2025 / 19:59

Si en la primera vuelta se habían reportado poco más de 500 mil, en esta segunda vuelta dicha cifra superó los 900 mil.

Este domingo, José Antonio Kast se convirtió en el nuevo Presidente de Chile, luego de derrotar a Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial.

Uno de los ítems llamativos de dicha votación decía relación con los sufragios blancos y nulos.

Esto, luego que el Partido de la Gente -cuyo candidato fue Franco Parisi, quien quedó en tercer lugar- hiciera una votación interna y determinara no apoyar a ningún candidato en el balotaje.

En este escenario, en la primera vuelta, se registró un total de 503.009 votos blancos y nulos, lo que equivalía a un 3,74% del total de votos.

Esta segunda vuelta el panorama cambió. Con el 95,18% de los votos escrutados, ya se contabilizaban 903.365  sufragios nulos o blancos, lo que equivale a un 7,06% del total de votos emitidos.

Esto quiere decir que, a la espera del resto de mesas escrutadas, se ha registrado casi el doble de votos blancos y nulos en este balotaje.

