Iván Flores defiende la multa como sanción en voto obligatorio: “Nuestra realidad es que si no nos obligan no vamos a votar”

El senador y presidente de la Comisión de Salud se refirió en CNN Chile Radio al proyecto de ley que busca establecer una multa para el voto obligatorio, argumentando que, sin una sanción, la medida carece de sentido práctico en la realidad chilena.

El senador Iván Flores abordó en CNN Chile Radio el debate sobre la multa asociada al voto obligatorio. El parlamentario, quien preside la Comisión de Salud del Senado, fue enfático en señalar que, sin una sanción económica, el mandato constitucional de votar no tendrá un impacto real en la participación ciudadana.

En su análisis, Flores recordó que el retorno al voto obligatorio se debió al “desastre” que significó el voto voluntario, que provocó una drástica caída en la participación electoral, de un 70% a un 35%. “Tres y media personas de cada 10 estaban eligiendo autoridades“, sostuvo, advirtiendo sobre el riesgo de distorsión democrática que ello conllevaba.

Bajo esta premisa, el senador defendió la necesidad de la multa. “El voto obligatorio no tiene ningún sentido si no es con multa, porque estamos en Chile, pues hay que reconocer las condiciones de nosotros. Si fuéramos suizos, tal vez, la responsabilidad pudiera ser a toda prueba, por el solo hecho de tener esa obligación. Pero no estamos allí, y nuestra realidad es que si no nos obligan, no vamos nomás“, afirmó.

El parlamentario se refirió a las indicaciones presentadas por el gobierno, que establecen multas que irían desde 0,5 a 1,5 UTM. Sobre la crítica de que el monto es excesivo, Flores fue categórico: “Si tú vas a votar no vas a pagar multa, entonces, ¿de qué temes?”, y agregó que, si bien en otros países las multas son más bajas, “no es el problema de cuánto pagas, sino que, más bien, cómo llamas a la responsabilidad ciudadana, al compromiso con la institucionalidad democrática“.

Durante la entrevista, el senador también abordó otros temas de la contingencia política, como el cuestionamiento a la directora de ENAP, Laura Albornoz, por sus comentarios sobre la carrera presidencial. En este punto, Flores se desmarcó de la polémica específica, pero criticó el sistema de nombramientos en general. “No me gustan los cuoteos políticos en las empresas públicas, porque las empresas públicas deben ser tan eficientes y más responsables incluso de lo que puede ser el mundo privado”, expresó.

Para el parlamentario, los cargos en empresas estatales deben ser ocupados por “las y los mejores”, sin importar las influencias políticas. Sin embargo, matizó que “una persona puede ser un funcionario público (…) pero nunca deja de ser ciudadano después de las seis de la tarde” y puede expresar sus opiniones. La clave, según Flores, está en la “prudencia”. “Si yo soy miembro de una institución tremendamente relevante, tengo que guardar un mínimo de prudencia”, concluyó.

Un largo camino con la eutanasia

Respecto al reciente avance del proyecto de eutanasia en la Comisión de Salud del Senado, que él preside, Flores explicó su voto a favor de la idea de legislar. Aclaró que su decisión no implica un apoyo total al texto actual, sino que busca dar “espacio para el debate”. “Yo jamás me voy a poner a la idea de legislar, porque es inherente a la condición de parlamentario debatir”, puntualizó.

El senador también se refirió al rol del Estado en el acceso a los cuidados paliativos, un punto que, a su juicio, es clave en la discusión. “La eutanasia no puede ser una herramienta para terminar con, comillas, y lo quiero decir con la mayor deliria esa, con una carga para el Estado”, sentenció, subrayando la necesidad de fortalecer el sistema público de salud para dar soluciones a quienes padecen enfermedades terminales y sufren por no tener acceso a un tratamiento digno.