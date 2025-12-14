Voto de chilenos en el extranjero: Qué candidato va liderando y los países que ya tienen los primeros resultados

Debido a la diferencia horaria, algunos países ya tienen los resultados de la votación presidencial.

La segunda vuelta presidencial se vive minuto a minuto. Hasta el momento, se han entregado resultados preliminares del voto de chilenos que residen en el extranjero, dejando a Jeannette Jara con una leve ventaja por sobre José Antonio Kast.

Debido a la diferencia horaria con el resto de los continentes, hasta las 7:00 de este domingo 14 de diciembre ya se conocen los resultados de Nueva Zelandia, Australia, Corea del Sur, Japón y Malasia.

Cabe recordar que 160.935 chilenas y chilenos están habilitados para ejercer su voto fuera de Chile, que se dividen 426 mesas de votación en 118 locales en 64 países.

Hasta el momento, los resultados que se conocen dan una ventaja a la candidata del oficialismo por sobre el líder republicano.

Durante la jornada se continuará con el conteo en el resto de los países, por lo que habrá que ver si la balanza se mueve hacia un lado o hacia el otro.

En Nueva Zelandia:

Jara: 814 votos (69,99%)

Kast: 349 votos (30,01%)

En 2021, durante la segunda vuelta presidencial, Gabriel Boric llegó a 738 votos (86,21%), mientras que José Antonio Kast obtuvo 118 (13,79%).

En Australia:

Jara: 2.143 votos (64,41%)

Kast: 1.184 votos (35,59%)

En 2021, Boric obtuvo 2.199 (77,13%) en el balotaje, mientras que Kast llegó a 652 (22,87%).

En Corea del Sur:

Jara: 78 votos (73,58%)

Kast: 28 votos (26,42%)

En la segunda vuelta de 2021, Boric tuvo 42 votos (85,71%), y Kast obtuvo 7 votos (14,29%).

En Japón:

Jara: 142 votos (67,94%)

Kast: 67 votos (32,06%)

En el balotaje de 2021, Boric obtuvo 91 votos (75,83%) y Kast llegó a 29 votos (24,17%).

En Malasia:

Jara: 3 votos (23,08%)

Kast: 10 votos (76,92%)

En 2021, Gabriel Boric llegó a 7 votos (46,67%), y José Antonio Kast obtuvo 8 respaldos (53,33%).

Hasta el momento, el candidato republicano se impone en Malasia, al igual como lo hizo durante la segunda vuelta de hace cuatro años.