Volcamiento de camión provocó caos vial en el Aeropuerto de Santiago: Congestión duró más de 4 horas

La situación generó que algunos pasajeros caminaran por la ruta camino al terminal aéreo para poder abordar sus vuelos.

Gran atochamiento se generó en una de las salidas hacia el Aeropuerto de Santiago la tarde-noche de este viernes.

La situación ocurrió a eso de las 18:30 horas, cuando un accidente de tránsito provocó el volcamiento de un camión en el enlace Armando Cortínez. Esto causó congestión en las vías y un taco que se extendió por más de cuatro horas.

Incluso, algunos pasajeros estuvieron a punto de perder sus vuelos, por lo que caminaron por la ruta para alcanzar a abordar.

#AeropuertoDeSantiago un caos vial en este momento por volcamiento de un camión de alto tonelaje hace más de 2 horas. Es impresentable que el aeropuerto más moderno de Sudamérica tenga sólo una salida y esté este caos vial. @MTTChile @GobiernodeChile @Cooperativa @chvnoticias pic.twitter.com/onw2fWPNpF — Patricio (@patocamposz) October 17, 2025

La plataforma Transporte Informa comunicó a las 18:35 horas: “Restricción de pistas en enlace Armando Cortínez (interior de terminal aérea), debido a volcamiento de camión. Alertamos a pasajeros con vuelos programados hacia @AeropuertoStgo chequear con su línea aérea su viaje. Congestión hacia este punto”.

A las 19:58 se informó sobre la habilitación de “una pista en enlace Armando Cortínez (interior de terminal aérea), debido a labores para retirar camión volcado en el lugar”.

Recién a las 23:32 se habilitaron todas las pistas en el enlace Armando Cortínez tras el retiro del camión volcado.