Alcalde Vodanovic apunta gravedad de inundaciones en Maipú tras lluvias: “Vecinos perdieron prácticamente todo”

El alcalde de Maipú afirmó que el agua ingresó a departamentos, afectó bienes y arrastró vehículos en algunos sectores. Según dijo, el municipio recibió apoyo de Bomberos, Carabineros y la Delegación Presidencial y evaluó traslados de familias.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, reportó este sábado daños e inundaciones en viviendas de la comuna tras lluvias que describió como “super repentina y sorpresiva”. A través de redes sociales, afirmó que hubo vecinos que “perdieron prácticamente la totalidad de sus bienes materiales” luego de que el agua ingresara a departamentos y, en algunos casos, arrastrara automóviles.

Según el jefe comunal, el agua entró “a más de la mitad de los departamentos” en zonas afectadas. En su publicación, agregó que la inundación “se llevó los autos” en algunos sectores.

Vodanovic señaló que el municipio tomó contacto con residentes afectados y que el episodio dejó “bastantes daños y problemas” en la comuna.

En su reporte, Vodanovic indicó que, de acuerdo con estaciones de monitoreo, cayeron más de 17 milímetros de agua en solo una hora.

“Estamos sobrepasados”: apoyo y despliegue municipal

El alcalde calificó la situación como “un fenómeno climático que no habíamos tenido en la comuna, menos en meses de verano”, y sostuvo que el episodio dejó al municipio “bien sobrepasados como equipos municipales”.

En esa línea, afirmó que los equipos se desplegaron en terreno y que recibieron apoyo de Bomberos, Carabineros y la Delegación Presidencial para intentar cubrir “la mayor cantidad de sectores posibles” y llegar “cuanto antes con la ayuda”.