Vodanovic apunta “falta de coherencia” en seguridad a inicios del Gobierno: “Se empujaban proyectos y en parelelo indultos”

En conversación con CNN Chile Radio, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, analizó el balance del gobierno de Gabriel Boric y los desafíos de la futura oposición. La senadora criticó la "dicotomía" interna de la coalición y marcó distancia con el Partido Comunista por su postura ante regímenes extranjeros.

A pocos meses de finalizar el mandato de Gabriel Boric, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, realizó un profundo análisis sobre el legado de la administración actual y las razones detrás del reciente castigo electoral a la centroizquierda. En entrevista con CNN Chile Radio, la parlamentaria valoró el tono autocrítico del mandatario en sus últimas intervenciones, pero fue tajante al señalar las inconsistencias que, a su juicio, minaron la confianza ciudadana.

Para Vodanovic, uno de los puntos de quiebre más evidentes durante estos cuatro años fue la gestión de la crisis de seguridad. “La ciudadanía castigó con su voto la poca coherencia en materia de seguridad, porque por un lado empujábamos proyectos de ley de un sector importante del Congreso y de la alianza de gobierno, y por otra parte el propio Presidente indultaba personas“, afirmó la senadora.

¿Qué dijo la presidenta del PS sobre la unidad oficialista?

La timonel socialista recordó con particular dureza el impacto de los indultos presidenciales otorgados a fines de 2022, asegurando que representaron un “antes y un después” para la cohesión del bloque. “Darnos cuenta que estábamos yendo en un sentido, pero que en paralelo se trabajaba el indulto, que terminan con una persona como este señor Castillo que había cometido delitos graves… no había una mirada común respecto de la seguridad“, explicó.

Al ser consultada sobre qué sectores tensionaban esta agenda, la senadora apuntó directamente a las dos fuerzas principales de Apruebo Dignidad: “En el Congreso permanentemente ha sido un tema el Frente Amplio y el Partido Comunista“. Según Vodanovic, esta falta de unidad también se replicó en materias económicas, mencionando las tensiones generadas en su momento por la gestión de la política exterior y los tratados comerciales.

Respecto al futuro del bloque una vez que asuma el presidente electo José Antonio Kast, Vodanovic enfatizó que la unidad no puede ser “una suma de siglas”, sino que debe fundarse en principios democráticos compartidos. En este punto, marcó una distancia insalvable con el PC respecto a la situación internacional en Venezuela y Cuba.

“Seguir en la defensa del régimen de Maduro me parece realmente algo que es desconcertante. El Partido Comunista tiene una visión que no comparte nadie del oficialismo”, subrayó la senadora, reafirmando que el compromiso del socialismo chileno con la democracia es “consustancial” a su historia, diferenciándose de las posturas de sus socios de coalición.-5

Finalmente, la presidenta del PS hizo un llamado a construir una oposición amplia y democrática que no se agote en el rechazo al futuro gobierno, sino que proponga un “estado de bienestar” basado en realidades. “La consigna sirve, pero si nos quedamos solamente en el titular y no se cumple, la gente va a juzgar aquello”, concluyó.