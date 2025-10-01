Vocera del comando de Jara sobre Presupuesto 2026: “Vamos a dialogar con el Gobierno para que se incluyan recursos de libre disposición”

La vocera del comando presidencial de Jeannette Jara, Gael Yeomans, se refirió al proyecto de Ley de Presupuesto 2026 presentado por el mandatario Gabriel Boric. En ese contexto, afirmó que "vamos a dialogar con el Gobierno actual para que la Ley de Presupuestos sí incluya recursos de libre disposición para el próximo período".

En ese contexto, destacó el anuncio en materia de salud, relacionado con la inversión para afrontar las listas de espera, e instó al Congreso a no realizar “recortes fiscales”, haciendo alusión a la propuesta del abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, que ha planteado reducir en USD 6.000 millones el gasto público durante los primeros 18 meses de gobierno.

“Espero que no le demos pie alguno en el Congreso a los recortes de recursos fiscales para las necesidades de las personas. O sea, recortes como el señalado por Kast para su programa de 6.000 millones de dólares van a tener implicancias en la gratuidad de la educación superior, en la atención primaria de salud o en la PGU, que se financia con 6.900 millones de dólares”, sostuvo.

Por otro lado, la parlamentaria se refirió al debate sobre la glosa de libre disposición y subrayó: “Nuestro comando está preocupado porque se cuente con las herramientas efectivas para poder gobernar, y en ese sentido vamos a dialogar con el Gobierno actual para que la ley de Presupuestos sí incluya recursos de libre disposición para el próximo periodo, porque queremos que nuestro programa se logre implementar”.

En esa línea, complementó: “Y para eso no vamos a venir con amenazas ni con condicionamientos, no vamos a caer en el estilo de Evelyn Matthei. El estilo de Jeannette Jara es un estilo dialogante, de construir acuerdos desde las diferencias, y eso es lo que vamos a sostener durante este tiempo”.

¿Qué dijo la candidata Evelyn Matthei y José Antonio Kast?

Previo a la cadena nacional del jefe de Estado, la abanderada presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, publicó en su cuenta de X: “En Chile tenemos una tradición republicana: cada Gobierno deja fondos al que viene, para que pueda cumplir con el programa que eligió la gente. Que esta administración piense romper con esa práctica es un daño a la institucionalidad”, remarcó.

Además, ante la prensa, Matthei planteó que “nunca en la historia de los últimos 30 años, desde que volvió la democracia, había sucedido que un gobierno no dejara nada de libre disposición al gobierno entrante”, y enfatizó: “Lo encuentro inaceptable. Esto es un daño para la democracia. Esto es un daño para la sana convivencia”.

Por su parte, la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, comentó el debate sobre la glosa: “Si hoy día le planteo al presidente que no es un republicano desde el punto de vista de la nación, porque no va a dejar un presupuesto acorde para quien sea el próximo gobernante, más allá de la línea política, para sus primeras prioridades, quiere decir que no es tan republicano como se dice ser él mismo”.

