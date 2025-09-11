“Vives en EE.UU. ¿podría alguien pensar que eres agente de la CIA?”: La particular pregunta del profesor Artés a Parisi

"Tú vives en el vientre de la bestia, vives en Estados Unidos y estás de acuerdo inclusive con regímenes tan deleznables como la entidad sionista que ocupa las tierras palestinas, o sea, Israel", le dijo Artés al abanderado del PDG.

“Si yo viviera en la República Popular China y viniera cada cierto tiempo, en tiempo de elecciones a Chile, sería acusado seguramente por la prensa hegemónica de agente del comunismo internacional”.

De esa manera, el candidato independiente Eduardo Artés comenzó su pregunta a Franco Parisi en el debate presidencial transmitido por Chilevisión. Esto, debido a que el líder del Partido de la Gente no reside en Chile, sino que en Estados Unidos.

El profesor le consultó al abanderado del PDG: “Tú vives en el vientre de la bestia, vives en Estados Unidos y estás de acuerdo inclusive con regímenes tan deleznables como la entidad sionista que ocupa las tierras palestinas, o sea, Israel. Parece que estás de acuerdo con la masacre que allí sucede. Dime, ¿podría alguien pensar que tú eres agente de la CIA?”.

Frente a ello, Parisi respondió que “cualquier persona puede pensar en lo que quiere, yo creo en la libertad, viva la libertad. Si usted viaja a China frecuentemente, bienvenido sea”.

Además, lo emplazó a formar un partido político y a no competir como independiente.

“Yo creo que las cosas se demuestran haciendo el camino, yo ayudé a formar un partido político y no a ser solo un candidato. Es difícil, es más fácil ser candidato independiente, sin faltarle el respeto a ustedes (refiriéndose a los otros independientes”.

Incluso, Parisi apuntó a que los dichos del profesor son “una falta de respeto a los 37 mil miembros del Partido de la Gente que se sacan la mugre haciendo reuniones en la noche, preocupándose del futuro de Chile y no solamente llegando a una candidatura”.

En ese momento, Artés le recordó que obtuvo 40 mil patrocinios para presentar su candidatura. Y el candidato le espetó: “Haga un partido político, porque uno tiene que ser más que la persona”.

Finalmente, el profesor le preguntó por qué no vive en Chile, a lo que Parisi respondió: “Porque necesito trabajar. Acá me coartaron el trabajo, la seguridad, todo, por decir la verdad. La verdad es que la izquierda y la derecha se han tomado el poder”.