Encuesta Criteria: Aprobación del presidente Kast llega a 40% marcando repunte tras dos semanas de caída y desaprobación baja a 47%

En una nueva edición de Encuesta Criteria, correspondiente a este sábado 7 de junio de 2026, reveló que la aprobación del presidente José Antonio Kast registró un repunte luego de dos semanas de caída.

De esa manera, la aprobación se ubicó en 40%, mientras que la desaprobación marcó un descenso, pasando de 53% a 47%.

Respecto al enunciado “Considerando que el gobierno del Presidente José Antonio Kast ha planteado que Chile enfrenta una situación de emergencia en distintas áreas del país, ¿cómo evalúas el camino que está siguiendo el gobierno para enfrentar esta situación?”, un 40% dijo que le parece correcto y otro 40% lo calificó como incorrecto.

Asimismo, un 56% de los encuestados cree que Kast “es capaz de hacer crecer la economía”, un 51% piensa que “es capaz de dar estabilidad al país” y un 50% contestó que el mandatario “es capaz de generar acuerdos” y “dar seguridad al país”.

Encuesta Criteria: Así se evalúa la megarreforma

El sondeo también consultó sobre la opinión que se tiene respecto al proyecto de reconstrucción nacional.

Un 45% considera que la iniciativa “está orientada principalmente a favorecer a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos” y un 38% respondió que “está orientada principalmente a favorecer la creación de empleo para la población general”. Un 17% cree que ninguna de las anteriores.

De todos modos, un 45% señaló que el proyecto será “más bien positivo para el país”, un 29% cree que será negativo para Chile y un 26% no lo tiene claro.