Apple va a la WWDC con su mayor apuesta para recuperar terreno en la carrera de la inteligencia artificial

Apple revelará el lunes una nueva estrategia de inteligencia artificial en su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) anual, con el objetivo de recuperar terreno dos años después de que su primer despliegue de IA se viera afectado por tecnología deficiente y funciones retrasadas.

La presentación magistral introducirá una versión renovada de Siri, nuevas capacidades de IA y actualizaciones de sus sistemas operativos para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV y Vision Pro, todos bajo la denominación iOS 27, macOS 27, watchOS 27 y visionOS 27.

iOS 27 prioriza estabilidad sobre diseño, al estilo de Snow Leopard e iOS 12

A diferencia de las actualizaciones de 2025, que introdujeron la interfaz visual Liquid Glass, iOS 27 priorizará estabilidad sobre diseño: mayor fiabilidad, mejor duración de batería, rendimiento más rápido y más funciones de IA.

La comparación interna en Apple es con Mac OS X Snow Leopard de 2009 e iOS 12 de 2018, dos actualizaciones históricas enfocadas en pulir la experiencia más que en agregar funciones vistosas, según consignó Bloomberg.

El centro de la renovación es Siri, proyecto conocido internamente como “Campo”. El asistente dejará de ser un sistema de control por voz para convertirse en un compañero de IA conversacional, capaz de manejar tareas a través de iOS, iPadOS y macOS.

Para potenciarlo, Apple se apoya en el modelo Gemini de Google, en el marco de un acuerdo de US$ 1.000 millones, alojando además gran parte del nuevo Siri en servidores de Google, lo que podría generar dudas sobre privacidad dado el historial de la compañía en ese ámbito.

Entre las novedades más relevantes de Siri destacan:

App dedicada en iOS, iPadOS y macOS para mantener conversaciones y retomar chats anteriores, sincronizadas vía iCloud.

en iOS, iPadOS y macOS para mantener conversaciones y retomar chats anteriores, sincronizadas vía iCloud. Buscador web propio integrado en Siri, compitiendo directamente con Perplexity AI y reduciendo la dependencia de Google y ChatGPT .

integrado en Siri, compitiendo directamente con Perplexity AI y reduciendo la dependencia de y . Comandos múltiples simultáneos : El usuario podrá pedir a Siri que revise el clima, cree una cita y envíe un mensaje en una sola solicitud.

: El usuario podrá pedir a Siri que revise el clima, cree una cita y envíe un mensaje en una sola solicitud. Apertura a chatbots externos : Además de ChatGPT —ya integrado—, Apple ha probado Claude y Gemini como alternativas seleccionables desde la nueva vista “Buscar o Preguntar” .

: Además de ChatGPT —ya integrado—, Apple ha probado y como alternativas seleccionables desde la nueva vista . Nueva ubicación en la Isla Dinámica, con animación renovada y modo de tonos oscuros para consultas por voz.

CoreAI y nuevas herramientas fotográficas para desarrolladores

En materia de IA para desarrolladores, Apple lanzará CoreAI, un sistema que facilitará la integración de inteligencia artificial en aplicaciones de terceros.

Las funciones de generación de imágenes y texto —actualmente restringidas a ChatGPT— se abrirán a proveedores externos instalables desde la App Store, incluyendo Claude y Gemini.

Las herramientas de edición fotográfica también reciben una actualización significativa: iOS 27 incorporará las opciones “Extend” para ampliar el encuadre de una imagen más allá de sus bordes originales, “Reframe” para ajustar la perspectiva y “Enhance” para mejorar la calidad general de imagen y color.

Apple ha etiquetado internamente la nueva Siri como “beta” y “vista previa”, lo que sugiere que el asistente no llegará como producto terminado en su lanzamiento de otoño, coincidente con los nuevos modelos de iPhone y Apple Watch.

La compañía podría además implementar una lista de espera para acceder a las nuevas funciones, tal como ocurrió con el lanzamiento de Apple Intelligence en 2024.

La WWDC comienza este lunes a las 13:00 horas desde la sede de Apple en Cupertino, California.