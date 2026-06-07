Contraloría detectó gastos improcedentes por más de $2.353 millones en Hospital de Calama: Entregó antecedentes al Ministerio Público y CDE

Una investigación de la Contraloría Regional de Antofagasta detectó que entre 2023 y 2025 el Hospital Carlos Cisternas de Calama realizó gastos improcedentes por más de $2.353 millones por servicios de seguridad y vigilancia no acreditados.

En su informe 673 de 2025, el ente contralor evidenció una serie de irregularidades en procesos de contratación, ejecución de servicios y control financiero en el recinto hospitalario.

En detalle, el hospital “celebró contratos mediante licitaciones públicas y tratos directos por montos que obligan al trámite previo de toma de razón ante esta Contraloría, sin que dichas actuaciones fueran enviadas a la Contraloría para su aprobación, lo que significó que dichos convenios desde su inicio presentaran errores en su formulación”.

Adicionalmente, el establecimiento de salud concretó pagos en distintas líneas de servicio. Esto, a pesar de que no tenía respaldos suficientes que pudieran validar su procedencia.

“A modo de ejemplo, figuran $783.330.661 asociados a servicios de vigilancia y seguridad, sin documentación que acredite su realización, tales como contratos o asignación de personal correspondiente”, indicó la Contraloría.

A dicho monto se suman pagos por $684.523.100 en servicios de aseo; sin embargo, esta ejecución no fue debidamente verificada. Además de pagos por $393.919.521 en “gastos generales”, cuyos antecedentes “no permiten establecer la procedencia y razonabilidad del gasto”.

Por eso, la Contraloría General de la República informó que formulará el reparo por un total de $2.353.540.670, junto con iniciar un proceso disciplinario y enviar los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).