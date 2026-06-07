“El Estado no puede transformarse en un agente expropiatorio”: PS rechaza método de cobro del CAE de la Tesorería

El Partido Socialista (PS) emitió una declaración pública en la que expresa su “preocupación y rechazo” frente a las acciones impulsadas por la Tesorería General de la República (TGR) para el cobro de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE).

Según el partido, dichas medidas, ejecutadas a requerimiento del Ministerio de Hacienda, han significado incluso el vaciamiento de cuentas bancarias de deudores y deudoras inmediatamente después de recibir sus remuneraciones.

El PS reconoció en su declaración que las obligaciones financieras deben cumplirse, pero fijó un límite claro: “Si bien sostenemos que las obligaciones financieras deben cumplirse y que las deudas contraídas deben ser pagadas, ello no puede realizarse a costa de vulnerar las condiciones mínimas de subsistencia de las personas y sus familias”.

“Ninguna política de cobranza del Estado puede desentenderse de principios elementales de dignidad, proporcionalidad y justicia social”, señaló el partido.

También apuntaron a una doble vara en la acción estatal, cuestionando que se actúe con severidad contra trabajadores en dificultades económicas mientras existe resistencia en otros casos.

“Hemos visto resistencia para avanzar en herramientas fundamentales para combatir delitos económicos de gran escala, como el levantamiento del secreto bancario, o silencio frente a graves casos de colusión que perjudicaron a millones de chilenas y chilenos, como los ocurridos en los mercados de las farmacias y de los productores de pollo”, sostuvieron.

En esa línea, el PS fue categórico en que “el Estado debe ejercer sus facultades con sentido de justicia y no transformarse en un agente expropiatorio, que profundice la precariedad de quienes ya enfrentan complejas situaciones económicas”.

El partido cerró su declaración con un llamado directo al Gobierno y a las autoridades competentes a revisar estas medidas, resguardar los ingresos indispensables para la vida de las familias y avanzar en soluciones justas y definitivas para quienes mantienen deudas asociadas al CAE, en concordancia con las normas legales vigentes y con lo pronunciado por la Corte Suprema en relación al modo de actuar de la TGR.