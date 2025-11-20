Vitacura destituye a funcionarios captados teniendo relaciones sexuales dentro del municipio: Ambos admitieron el hecho

En el sumario se menciona que algunos de sus compañeros sabían de su relación amorosa, mientras que otros reconocieron sus siluetas en el video que se viralizó en redes sociales.

La Municipalidad de Vitacura destituyó a los funcionarios que fueron captados teniendo relaciones sexuales al interior del municipio.

El caso se remonta a junio, cuando en redes sociales fue subido un video captado por jóvenes que estaban cerca del Parque Bicentenario, desde donde observaron la particular escena.

Tras la viralización del registro, la municipalidad anunció una investigación interna. La Tercera accedió al sumario administrativo en el que se determinó que hubo una “vulneración grave del principio de la probidad administrativa“.

Según consta en el documento, los dos funcionarios implicados reconocieron lo sucedido el pasado 25 de junio mientras trabajaban en horario extraordinario “en una oficina que no era la de ellos”. “Los dos admitieron los hechos“.

“Efectivamente, soy una de esas personas. Cometimos un error del que estoy profundamente arrepentido, ya que en mi trayectoria en el municipio me he desempeñado de forma correcta”, sostuvo uno de los involucrados durante el interrogatorio.

También se menciona que algunos de sus compañeros de trabajo sabían de su relación amorosa, mientras que otros los reconocieron en el registro viral. “Su silueta es plenamente identificable en el video”, afirmó uno de los testigos.

La decisión de desvincularlos fue adoptada en el mes de octubre, pero debido al proceso de descargos de ambos funcionarios, se mantuvo en reserva hasta ahora. El proceso finalmente fue cerrado con la salida de ambos del municipio.