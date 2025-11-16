Violeta Boric se roba el protagonismo durante votación del presidente: Mandatario confesó estar “muy emocionado”

La menor estuvo en brazos del mandatario durante todo el proceso de votación.

Temprano esta mañana, el presidente Gabriel Boric llegó hasta el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, en Punta Arenas, para emitir su voto en las elecciones 2025.

Sin embargo, quien se robó el protagonismo fue su hija, Violeta Boric, nacida a finales del pasado mes de mayo. La menor estuvo en brazos del mandatario durante todo el proceso.

A su ingreso al recinto, Boric dijo estar “muy emocionado; me acuerdo cuando era chico, mi papá me llevaba a votar y recuerdo ver los stickers del No en esa época, era chiquitito, y después las primeras votaciones (…) y ahora poder votar con Violeta y estar fortaleciendo la democracia para el futuro, para esta generación, para mí es una alegría incontenible“.

Detalló que el mensaje que quiere dar en esta oportunidad es el de la “familia unida”. “Chile es una familia, y al final, más allá de diferencias legítimas que tengamos, vamos a estar juntos siempre, y eso yo creo que es lo más importante de entender”.

Más tarde, en el punto de prensa, volvió a mencionar cuando acompañaba él a su padre a votar. “Para mí esos recuerdos son imborrables y, si bien la Violeta es muy chiquitita, le vamos a contar que también está participando en la construcción de la democracia“.