Violento turbazo a familia en su casa en San Bernardo: Padres e hijas fueron maniatados

Al menos seis ladrones ingresaron hasta el domicilio y amenazaron al grupo familiar. Robaron especies avaluadas en $8 millones.

Una familia fue víctima de un brutal asalto en su casa en San Bernardo.

Al menos seis sujetos premunidos con armas de fuego ingresaron hasta el domicilio durante la madrugada e intimidaron y amarraron a las víctimas.

Incluso, “le mostraron la munición a la víctima para convencerlo de que efectivamente portaban armas de fuego y lo amenazan de matarlo”.

Las tres hijas del matrimonio -dos son menores de edad- fueron maniatadas en el segundo piso, mientras que a los padres los amarraron en el primer piso, informó la comisaria Carolina Zapata, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana.

Tras ello, los antisociales registraron el lugar para “sustraer diferentes especies como teléfonos celulares, notebook, además vestuario, joyas, zapatos también y una gran cantidad de zapatillas”.

La comisaría detalló que los ladrones ingresaron a través del método de escalamiento por la parte posterior del inmueble y que forzaron “uno de los ventanales de ingreso de la parte del comedor del domicilio”.

Los individuos echaron las especies sustraídas en un bolso y “hasta ahora lo que puede ver la víctima es que huyen a pie, pero no está establecido que haya un vehículo esperándolos hasta ahora, eso es parte de la investigación”.

Se están llevando a cabo las diligencias respectivas para dar con el paradero de los individuos y las especies robadas, cuyo avalúo sería de $8 millones.