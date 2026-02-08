Violento robo armado a PC Factory deja un trabajador herido: Llegaron directo a la bóveda

Durante la jornada del sábado cuatro delincuentes llegaron hasta una sucursal de PC Factory en Las Condes.

Un violento robo se registró en una sucursal de PC Factory en la comuna de Las Condes. Hasta el lugar, llegaron cuatro sujetos armados con aparentes armas de fuego y a rostro cubierto.

Una vez en el lugar, a eso de las 11:35, intimidaron y agredieron a uno de los trabajadores del local, golpeándolo con una pistola en el rostro, para luego sustraer productos tecnológicos.

Después exigieron acceder a la bodega del recinto para sustraer más equipos.

Tras el robo se dieron a la fuga y hasta el momento no se registran personas detenidas ni pistas de su paradero.

La fiscal Andrea Contreras y personal de la BIRO Metropolitana Oriente se encuentran realizando las diligencias para determinar si existió participación de terceros o filtración de información interna a los delincuentes, puesto que conocían la ubicación de productos de alto valor y la bóveda.