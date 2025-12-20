Violento asalto en Colina: delincuentes armados roban armas desde vivienda y abusan sexualmente de una víctima

El violento asalto ocurrió en un domicilio de la comuna de Colina, donde al menos seis sujetos armados ingresaron a la vivienda, maniataron a los residentes, robaron especies y sustrajeron armas de fuego debidamente inscritas.

Un grupo de al menos seis delincuentes protagonizó un violento asalto a un domicilio ubicado en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana, donde intimidaron a sus ocupantes con armas de fuego, sustrajeron diversas especies de valor y cometieron un abuso sexual contra una de las víctimas.

El hecho ocurrió en una vivienda situada en el pasaje Abate Juan Ignacio Molina, hasta donde los sujetos ingresaron con el rostro cubierto luego de forzar el portón perimetral y la puerta principal. Una vez al interior del inmueble, redujeron a los residentes, maniataron a una mujer de 70 años y comenzaron a registrar las dependencias.

Durante el recorrido por la casa, los antisociales se trasladaron hasta el segundo piso, donde se encontraba una tercera víctima, quien fue abusada sexualmente por dos de los individuos.

El capitán Héctor Casanova, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros, entregó detalles del procedimiento y del actuar de los delincuentes: “Maniataron al dueño del domicilio, a la pareja de este la hacen ingresar a un dormitorio, donde roban distintos tipos de elementos tecnológicos”.

En esa misma línea, el oficial agregó: “Después suben al segundo nivel y sustraen desde una caja fuerte tres tipos de armamentos: un rifle, una pistola y una escopeta, las cuales eran utilizadas el uso deportivo, además de cartuchería. Una de las víctimas fue maniatada y otra fue abusada sexualmente”.

Según información policial, las armas robadas estaban debidamente inscritas a nombre del hijo de las víctimas, un hombre de 31 años que no se encontraba en el domicilio al momento del asalto. El avalúo total de las especies sustraídas fue estimado en cerca de nueve millones de pesos.

Tras el ataque, las personas afectadas fueron trasladadas hasta el SAR de Colina para la constatación de lesiones. En tanto, el Ministerio Público instruyó a la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Sur de la Policía de Investigaciones para desarrollar las diligencias y esclarecer el hecho.