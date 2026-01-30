Violenta noche en la Región Metropolitana: 4 personas muertas en distintos puntos de la capital

Cuatro personas murieron tras distintos ataques armados registrados entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en La Vega Central, La Pintana y Estación Central.

El primero de los hechos se produjo en el sector de La Vega Central, seguido por ataques en La Pintana y Estación Central, todos con uso de armas de fuego.

La Vega Central

El caso inicial ocurrió cerca de las 21:00 horas en la comuna de Recoleta, al interior de un local comercial ubicado en calle Antonia López de Bello. En el lugar, un hombre chileno de 54 años murió tras recibir múltiples disparos en distintas partes del cuerpo, incluidos la cabeza.

Según los antecedentes entregados por las autoridades, la víctima habría intentado refugiarse en el negocio para escapar de su agresor, sin embargo, fue alcanzado y atacado a balazos al interior del recinto.

La Pintana

Más tarde, cerca de las 23:00 horas, un nuevo ataque armado se registró en la comuna de La Pintana. En ese punto, cuatro personas que se encontraban en la vía pública fueron atacadas por individuos que se desplazaban en un vehículo.

El ataque dejó dos personas fallecidas, mientras que las otras dos resultaron con lesiones de gravedad, una de ellas en riesgo vital.

De acuerdo con el fiscal del equipo ECOH, Rubén Salas, en el lugar se percutaron más de 30 disparos.

Tras el tiroteo, los responsables huyeron del sector y hasta ahora no se han reportado detenciones ni un móvil claramente establecido.

Estación Central

El último de los hechos ocurrió durante la madrugada del viernes en la comuna de Estación Central. Allí, una riña derivó en un ataque armado contra tres personas que se encontraban compartiendo al exterior de un domicilio.

Según información preliminar, desconocidos efectuaron alrededor de 25 disparos, provocando la muerte de un ciudadano extranjero de nacionalidad colombiana, mientras que los otros dos afectados —ambos chilenos— resultaron heridos, uno de ellos en riesgo vital.

El fiscal Rubén Salas indicó que existen antecedentes de rencillas previas entre los involucrados, situación que está siendo investigada por los equipos especializados.