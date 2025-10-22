Violencia en el INBA: Encapuchados lanzan molotov, agreden a profesora y destruyen vehículo del rector

Los hechos comenzaron tras la concentración de más de 50 estudiantes en un baño del establecimiento, desde donde al menos diez jóvenes salieron con bidones de bencina para iniciar los desmanes.

El Internado Nacional Barros Arana (INBA) volvió a ser escenario de una jornada marcada por la violencia este miércoles, luego de que un grupo de encapuchados protagonizara serios disturbios que incluyeron la agresión a una docente, el uso de bombas molotov y la destrucción de vehículos.

Los incidentes comenzaron cuando, según antecedentes policiales, más de 50 estudiantes se concentraron en uno de los baños del recinto.

Desde ahí, al menos diez encapuchados emergieron con bidones de bencina, dando inicio a una serie de acciones violentas que rápidamente escalaron en intensidad, consignó Radio Biobío.

Uno de los momentos más alarmantes se produjo con el lanzamiento de una bomba molotov al hall central del establecimiento, lugar donde se encontraba en ese momento el rector de la institución, Gonzalo Saavedra.

Aunque no hubo heridos en ese ataque, la situación generó una inmediata evacuación del alumnado como medida preventiva.

Durante los desórdenes, una profesora fue agredida físicamente por uno de los encapuchados, hecho que fue denunciado por el propio establecimiento.

A esto se suma el ataque a la camioneta del rector, que resultó con los vidrios, focos y otras partes dañadas, además de diversos rayados.

Estos hechos se suman a una serie de manifestaciones violentas que se han registrado en las últimas semanas en el INBA, uno de los liceos emblemáticos de la capital.

Hasta ahora, no se ha informado de detenidos ni de sanciones aplicadas.