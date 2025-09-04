Viña del Mar: Traumatólogo acusado de abuso sexual quedó en prisión preventiva

El sujeto atacaba a las víctimas en plena vía pública.

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar dictó prisión preventiva en contra del médico traumatólogo Cristian Skog Benítez. Se estableció un plazo de 90 días para la investigación del caso.

Skog es acusado de abuso sexual en contra de nueve víctimas. Y la Fiscalía señaló que algunas de las afectadas son menores de edad

Además, indicaron que el profesional habría perpetrado estas acciones de carácter sexual en contra de las víctimas en plena vía pública.

Las denuncias fueron presentadas entre junio y agosto de este año, e indicaban que el hombre utilizaba el mismo modus operandi. Incluso, a veces esperaba a las víctimas por horas para luego acercarse y atacarlas sexualmente.

A pesar de que la defensa apeló a que el médico era inimputable, el tribunal desestimó esta petición. En la audiencia de formalización, al individuo se le imputó un total de ocho delitos, entre los que se encuentra el abuso sexual y ultraje a las buenas costumbres.

En medio de la situación, se informó que Cristian Skog fue apartado de sus funciones en todos los lugares donde se desempeñaba profesionalmente.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, abordó la situación y dijo que “desde el punto de vista administrativo, el servicio de salud ya tomó las medidas. Pero ciertamente que si se le condena por abusos sexuales, no puede ejercer su especialidad”.