El diputado Hugo Gutiérrez (PC) protagonizó un altercado con efectivos de la Armada que intentaron fiscalizarlo en región de Tarapacá, negándose a que registraran sus datos personales tras presentar su identificación ante los funcionarios.

El hecho ocurrió durante la noche de este sábado y fue captado en un video grabado por uno de los marinos que participó del control vehicular. El registro comenzó a difundirse rápidamente a través de redes sociales, en el que se aprecia cómo el parlamentario -primero- señala que viene de dejar una cooperación en el Barrio El Colorado por motivo del Día del Niño, acompañado de su familia.

Lee también: Diputado Longton: RN acordó acusar constitucionalmente a jueza que dejó en libertad a Hugo Bustamante

Posteriormente, poco antes de retirarse del lugar, uno de los efectivos de la Armada le pide registrar sus datos, lo que provocó una nueva respuesta del diputado: “Usted no puede controlarme. Yo lo controlo a usted. Yo soy más autoridad que usted. Entonces, si usted me va a controlar a mí, yo lo controlo a usted. Nos controlamos todos y sería un problema”, advirtió.

El uniformado intentó argumentar que, a ellos, la autoridad les solicita un catastro de los controles vehiculares y de identidad que realizan diariamente. El parlamentario, por su parte, se defendió asegurando que “en la Cámara me pasa lo mismo, que cuando me controlan a mí, yo tengo que denunciar a quien me controla. Ustedes me dicen cuáles son sus nombres, sus grados, y yo les doy el mío“.

Lee también: Criteria: 64% de los encuestados cree que las protestas serán más fuertes después de la pandemia

Y añadió: “Nos controlamos todos y luego yo aviso en la Cámara que ustedes están controlando a una autoridad de la República. Ustedes decidan, porque no pueden controlarme. Lo siento”.

Frente a esto, el efectivo de la Armada le preguntó por la normativa que les impedía poder realizar un control de identidad a un parlamentario.

“Yo soy la autoridad pública acá. En consecuencia, tengo un fuero parlamentario y estoy cansado de decirlo en todos lados. Como ya me han echado de todos lados, por culpa de tantas cosas, entonces ya estoy un poquito cabreado. Pero de que yo puedo controlarlo a usted, sí. Eso está claro”, cuestionó Gutiérrez.

Lee también: Servel pide nuevas facultades para regular propaganda del plebiscito en redes sociales

Tras el revuelo que provocó la difusión de este video, el diputado utilizó su cuenta de Twitter para volver a defenderse de la fiscalización, argumentando que los uniformados lo trataron con prepotencia tanto a él como a su familia.

“Si Kast y la Marina filtran un video, los invito a que lo muestren completo. Luego de estar frente al cuartel del ejército (que según la derecha supuestamente quemé) y tomar una fotografía, un vehículo de la marina se cruzó en mi camino intespectivamente cual ‘abordazo’“, criticó.

Y añadió: “Al reconocerme, y ya que previamente comienzan a tratar prepotenteme e insultar a mi familia que me acompañaba, comienzan a grabar de manera oculta. ¿Que captaron? Que tenía todos mis permisos cursados y que como autoridad quise fiscalizarlos a ellos. Eso es lo que les indigna“.

Si Kast y la Marina filtran un video, los invito a que lo muestren completo. Luego de estar frente al cuartel del ejército (que según la derecha supuestamente quemé) y tomar una fotografía, un vehículo de la marina se cruzó en mi camino intespectivamente cual "abordazo". — Hugo Gutiérrez (@Hugo_Gutierrez_) August 9, 2020

Hasta esta mañana, la Dirección de Comunicaciones (Direcom) de la Armada señaló a CHV Noticias que se está evaluando entregar una declaración pública sobre lo ocurrido, explicando su versión de los hechos.