“¡Estos hueones no pueden pedir esa hueá!”: Así fue el control de identidad que Carabineros le realizó a Arturo Vidal

Un video muestra que el control comenzó a las 05:02 am, involucrando a Vidal, su compañero Leonardo Gil y otros presentes. En el registro, se escucha al futbolista cuestionar la legalidad del control, argumentando que se estaba realizando "dentro de una propiedad privada", mientras el carabinero insistía en su proceder conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal.

Este lunes se dio a conocer el momento exacto en el que Carabineros le realizó un control de identidad al futbolista Arturo Vidal.

Esto, en medio de la polémica generada por la denuncia por delito sexual realizada por una mujer en contra del exseleccionado nacional y otros jugadores de Colo Colo ocurrida en un local nocturno de la comuna de Vitacura. El hecho está bajo investigación por parte de Fiscalía.

Un registro audiovisual -obtenido desde una cámara de seguridad del carabinero que realizó el control- muestra que la acción comenzó a las 05:02 am y se ven a Vidal, el futbolista Leonardo Gil y acompañantes de ambos deportistas, además de personal uniformado, consignó La Tercera.

En el video, en el que se pueden ver muebles y cajas de bebidas alcohólicas alrededor de las personas involucradas, inicia con el carabinero que graba informando la intención de realizar el control de identidad, en “conformidad al artículo 85 del Código Procesal Penal”.

Control de identidad

Arturo Vidal (AV): “El artículo 85 no es dentro de una casa, es fuera de casa”.

Leonardo Gil: “Usted la tiene que pedir afuera, no en una propiedad privada, afuera. En la vía pública sí. Acá adentro no”.

AV: “Una cosita, ¿por qué ustedes están pidiendo la identidad dentro de una casa? Defiende al Colo, ¿cómo le van a pedir una identidad adentro de una casa? ¡Están filmando! Ellos no pueden pedir una identidad adentro de una casa ¡Suéltame! Oye, ¿por qué le están pidiendo la identidad a alguien que está dentro de una casa? ¡Pero escuchen, pero déjame tranquilo!

De esa forma, el futbolista continúa expresando: “¡Estos hueones no pueden pedir esa hueá porque esta hueá es privá! Estoy dentro de una casa, ¿por qué están pidiendo la identidad?”

Carabinero: “Don Arturo, yo no he sido falta de respeto con usted en ningún momento ni con ninguno de los chiquillos. Si usted me sigue faltando el respeto, voy a anunciar lo que está pasando por radio y esto va a cambiar completamente”.

AV: “Pero qué significa faltar el respeto, preguntarle por qué usted está preguntándonos algo”.

Carabinero: “Es que eso de huevá, cosas así, eso no va”.

AV: “Pero cómo tú le puedes pedir una identidad a alguien que está dentro de una casa”.

Carabinero: “Me transfiere la ley”.

AV: “¿Qué ley?, ¿cuál es la ley tuya?, pero cuál es tu ley, quiero saber”.

Carabinero: “Yo te respeto, te respeto como persona y como futbolista”.

AV: “Pero dime cuál es tu ley, si la ley me dice que me tengo que mostrar. Ustedes agravan la cosa”.

(…)

AV: “Si usted no se mete porque estamos preguntando una cosa y si él no dice algo lo buscamos, pero fue solo por pregunta”.

Carabinero: “Arturo, los chiquillos están con cámara, él está con cámara, yo tengo una cámara que graba 24/7”.

AV: “Solo queremos respeto y solo preguntamos”.

Tras este diálogo, el uniformado informó mediante un radiotransmisor el número de rut de los presentes.