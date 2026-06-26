Equipos de rescate y ayuda humanitaria de países vecinos de Latinoamérica y otras partes comienzan a llegar a Venezuela tras terremotos

(CNN en Español) – Varios países están desplegando equipos de rescate en Venezuela y las promesas de ayuda extranjera no paran de llegar tras los dos terremotos que destruyeron barrios y devastaron comunidades.

Estados Unidos está desplegando equipos de rescate de élite, recursos médicos y asistencia humanitaria. El Departamento de Estado anunció que EE. UU. proporcionará US$ 150 millones en ayuda.

Además, las fuerzas armadas estadounidenses están dirigiendo sus efectivos en la región para apoyar las operaciones de socorro, incluyendo el buque de transporte anfibio USS Fort Lauderdale y aeronaves de transporte.

Las Naciones Unidas han declarado que están coordinando el despliegue de equipos urbanos de búsqueda y rescate.

La vecina Colombia anunció que enviaría ayuda humanitaria, así como más de 60 rescatistas y cuatro perros para colaborar en las labores de búsqueda.

El Salvador envió un contingente de 300 rescatistas y paramédicos, y el Gobierno dijo que organizó el envío de 50 toneladas métricas de ayuda humanitaria, incluidos medicamentos y suministros esenciales, informó Reuters.

Chile ha enviado una unidad especializada del cuerpo de bomberos chileno, USAR (Búsqueda y Rescate Urbano), a Venezuela, según informó Reuters.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que el personal sanitario cubano está “cooperando activamente en la atención a las víctimas”.

Según Reuters, República Dominicana ha enviado por vía aérea personal especializado y suministros.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que ordenó el envío de una misión de rescate y personal del Sistema Nacional de Protección Civil. Se han habilitado centros de donación y la población de Panamá se ha volcado en donar suministros.

España anunció que enviará ayuda humanitaria, aportará fondos y desplegará un hospital de campaña. Un avión militar también transportará a 57 soldados de su unidad de búsqueda y rescate y a 40 bomberos.

México envió dos aviones de transporte de la Fuerza Aérea Mexicana con 261 efectivos, entre soldados, miembros de la Fuerza Aérea y efectivos de la Guardia Nacional, informó Reuters.

El contingente incluía médicos, enfermeros y equipos de búsqueda y rescate. Las autoridades indicaron que la misión transporta 4,4 toneladas de equipo y 2,7 toneladas de suministros médicos.

Se espera que otro avión C-130 Hércules parta con ocho toneladas métricas adicionales de medicamentos y cuatro toneladas de material de rescate.

Francia ha anunciado el despliegue de una unidad de búsqueda y rescate, equipos médicos, ingenieros y perros para ayudar a localizar y rescatar a los supervivientes de los edificios derrumbados, según informa Reuters.

El papa León XIII ha enviado un paquete de ayuda inicial por valor de 100.000 euros (aproximadamente US$ 113.700).

La ONG japonesa Peace Winds, que proporciona asistencia humanitaria de emergencia, ayuda en casos de desastre y apoyo a la reconstrucción en zonas afectadas por crisis, ya está en camino.

La Unión Europea dijo que está “lista” para movilizar asistencia si recibe una solicitud.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, anunció la “disposición” del país para prestar asistencia en las operaciones de socorro y rescate.

China, que mantiene estrechos lazos con Venezuela, dijo que está “dispuesta a prestar asistencia dentro de sus capacidades”.

Diversas organizaciones e incluso voluntarios civiles también se han sumado a las labores de rescate.