Unicef advierte que miles de niños se encuentran en riesgo tras los terremotos en Venezuela

(CNN en Español) — La cifra de personas fallecidas por los sismos que el miércoles golpearon Venezuela subió este jueves a 235, informó el ministro de Salud, Carlos Alvarado, en un enlace telefónico con la televisora estatal VTV.

Además, señaló que hay más de 4.300 personas lesionadas.

“Hemos ya atendido, al corte de las 7:00 de la noche del día de hoy, más de 4.300 heridos, algunos leves, una mayoría leve, pero también hay moderados y graves, muchos de ellos han requerido intervenciones quirúrgicas y, lamentablemente, hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud”, dijo.

Miles de niños en riesgo tras los terremotos en Venezuela, advierte Unicef

La agencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió que miles de niños están en riesgo en Venezuela después de que dos terremotos sacudieran el país.

Unos 3,9 millones de niños viven en zonas afectadas por los sismos, y muchas familias necesitan asistencia urgente, dijo Unicef en un comunicado emitido este jueves.

“Las imágenes que estamos viendo de Venezuela y las historias que escuchamos de colegas en el lugar son desgarradoras”, dijo la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell. “A medida que se aclara la magnitud de los daños, la seguridad, la protección y el bienestar de los niños deben seguir siendo el centro de la respuesta”.

Unicef advirtió que, en las próximas horas y en los próximos días, los niños estarán entre los más vulnerables.

La agencia dijo que corren riesgo de sufrir lesiones, separación de sus familias, desplazamiento, angustia e interrupciones de servicios, entre ellos la atención médica, el acceso al agua potable, la educación y la protección.

Con información de Helen Regan, CNN.