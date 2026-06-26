Mundial 2026: Revisa los partidos de hoy viernes 26 de junio y sus horarios en Chile

El Mundial 2026 continúa este viernes 26 de junio con una nueva jornada de la fase de grupos.

La programación contempla seis partidos, correspondientes a los grupos G, H y I, con duelos que pueden definir lideratos, segundos puestos y eventuales clasificados como mejores terceros.

La acción comenzará a las 15:00 horas de Chile con los partidos del Grupo I y terminará durante la noche con los cruces del Grupo G.

Los partidos del Mundial 2026 para hoy viernes 26 de junio

15:00 horas: Noruega vs. Francia – Grupo I – Estadio Boston.

Noruega vs. Francia – Grupo I – Estadio Boston. 15:00 horas: Senegal vs. Irak – Grupo I – Estadio Toronto.

Senegal vs. Irak – Grupo I – Estadio Toronto. 20:00 horas: Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H – Estadio Houston.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H – Estadio Houston. 20:00 horas: Uruguay vs. España – Grupo H – Estadio Guadalajara.

Uruguay vs. España – Grupo H – Estadio Guadalajara. 23:00 horas: Egipto vs. Irán – Grupo G – Estadio Seattle.

Egipto vs. Irán – Grupo G – Estadio Seattle. 23:00 horas: Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Estadio BC Place Vancouver.

Noruega y Francia definen el liderato del Grupo I

La jornada abrirá con dos partidos simultáneos del Grupo I: Noruega enfrentará a Francia, mientras que Senegal se medirá ante Irak.

El duelo entre noruegos y franceses aparece como uno de los más atractivos del día, ya que ambos llegan con campaña perfecta tras sus dos primeros partidos.

Francia viene de derrotar a Senegal e Irak, mientras que Noruega también ganó sus dos encuentros ante los mismos rivales. Por eso, el cruce en Boston será clave para definir al líder de la zona.

En paralelo, Senegal e Irak buscarán sumar puntos para mantener opciones de avanzar, especialmente pensando en la pelea por los mejores terceros.

España y Uruguay protagonizan duelo clave del Grupo H

Más tarde, a las 20:00 horas, será el turno del Grupo H, con los partidos entre Cabo Verde y Arabia Saudita, además de Uruguay frente a España.

España llega como líder de la zona luego de empatar ante Cabo Verde y golear a Arabia Saudita en sus dos primeros compromisos.

Uruguay, en tanto, necesita sumar ante la selección española para mejorar sus opciones de clasificación, después de empatar frente a Arabia Saudita y Cabo Verde.

El otro partido del grupo también será relevante, ya que Cabo Verde buscará sostener sus opciones de avanzar en su primera participación mundialista, mientras que Arabia Saudita intentará meterse en la pelea por la siguiente ronda.

Bélgica busca reaccionar en el cierre del día

La jornada cerrará a las 23:00 horas con los partidos del Grupo G: Egipto enfrentará a Irán, mientras que Nueva Zelanda jugará ante Bélgica.

Egipto llega bien perfilado tras empatar con Bélgica y vencer a Nueva Zelanda, por lo que buscará cerrar la fase de grupos en la parte alta de la tabla.

Bélgica, en cambio, necesita mejorar su rendimiento luego de dos empates en sus primeros partidos. El duelo ante Nueva Zelanda será clave para sostener sus opciones de avanzar.