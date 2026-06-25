Registro de Vándalos: Alvarado anticipa que una reforma a la Constitución es una eventual “alternativa” luego de conocer los fundamentos del fallo del TC sobre la inhabilidad de la gratuidad en Escuelas Protegidas

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, se refirió en CNN Prime al pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre el proyecto de Escuelas Protegidas, iniciativa impulsada por la administración de José Antonio Kast para enfrentar hechos de violencia escolar al interior de los establecimientos educacionales.

En ese contexto, sostuvo que el Gobierno se encuentra a la espera de conocer el fallo íntegro.

“Hoy solamente tenemos un comunicado que nos dice qué normas suprimió, pero no el motivo. Entonces, cuando tengamos el porqué, tenemos que ver si es posible corregirlo, y existe una instancia para eso: ingresar un veto en el Congreso y poder indicar las normas de acuerdo con las objeciones del TC. Por lo tanto, hoy día la insistencia o no pasa primero por conocer el fundamento”, señaló.

Respecto de la propuesta de la jefa de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Flor Weisse, junto con el presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, y el integrante de esa misma instancia, Ricardo Neumann, quienes plantearon impulsar una reforma constitucional para reponer las normas declaradas inconstitucionales, entre ellas la pérdida de la gratuidad universitaria para quienes sean condenados por hechos de violencia.

“Vamos a esperar a conocer el contenido íntegro del fallo del TC para analizar sus fundamentos y, a partir de eso, redactar una reforma constitucional sólida que permita que el país reponga esta medida sin espacio a nuevas impugnaciones”, señalaron los parlamentarios gremialistas.

Desde la visión de Alvarado, comentó que se trata de “una iniciativa que es legítima, que puede conducir a lograr el objetivo que nosotros buscábamos en la ley, pero yo esperaría con un poquito de prudencia lo que nos diga el fallo definitivo del Tribunal, porque a lo mejor tiene una corrección distinta a la reforma constitucional”.

La discusión en el Registro de Vándalos

En cuanto al precedente que podría fijar el TC para la tramitación del Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades, enfatizó que “nosotros tenemos la convicción de que quien hace mal uso de los beneficios que le entrega el Estado de Chile, cometiendo delitos, afectando a terceros, y a veces de manera grave, no merece que todos los chilenos le mantengamos esos beneficios”. Con ello, hizo referencia específicamente a la inhabilidad para acceder a la gratuidad.

“Ahora, dependerá de lo que nos diga el Tribunal. A lo mejor nos puede decir: ‘Mire, esta norma no corresponde que esté en esta ley y debe estar incorporada en la legislación que otorga ese beneficio de la gratuidad’. Entonces, tenemos que evaluarlo, pero antes de eso es muy difícil tener una alternativa de solución”, complementó.

#CNNPrime | Claudio Alvarado, biministro del Interior y Segegob, por quitar gratuidad en Escuelas Protegidas: “Tenemos la convicción de que quien hace mal uso de los beneficios que le entrega el Estado no merece que todos los chilenos le mantengamos esos beneficios. Por eso… pic.twitter.com/tyFjrkgv55 — CNN Chile (@CNNChile) June 26, 2026

Al plantearle sobre si, en caso de que el fallo del TC establezca que la pérdida de beneficios sociales no puede ser una de las sanciones, evaluarían eliminar esa disposición del Registro de Vándalos respondió: “Habría que buscar una fórmula ya más de fondo, como la que usted me señalaba al inicio de la pregunta, volviendo al tema de la iniciativa de la UDI, de modificar la Constitución para establecer ese tipo de requisitos“.

“O sea, es una alternativa, una fórmula (…) es una de las opciones. Sin embargo, quiero aclarar una cosa: no quiero que después se interprete que yo estoy diciendo que hay que modificar la Constitución para terminar con beneficios sociales”, cerró, precisando que se refiere únicamente a casos específicos.